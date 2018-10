La Asociación de Conservadores denuncia el plan de restauración del retablo de San Francisco Retablo mayor de la iglesia del convento de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada. :: albo El colectivo de restauradores de España, ACRE, critica las anomalías previas a los trabajos, a las que el párroco quita importancia JAVIER ALBO SANTO DOMINGO. Viernes, 26 octubre 2018, 19:58

La Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE), denuncia «irregularidades» en el proyecto de restauración del retablo mayor de la iglesia de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, incluida en las obras de rehabilitación del templo licitadas por el Ministerio de Fomento.

En su web alerta del «riesgo de daños irreversibles en nuestro patrimonio cultural». Ello, en torno a nueve anomalías que plantea la entidad, entre ellas que «una intervención sobre obra de tan excepcional calidad e importancia» se encuentre incluida en un proyecto bajo el epígrafe 'Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil'; que el proyecto «no venga avalado con la firma de un conservador-restaurador titulado, tal como prescribe el artículo 42/5 de la Ley de Patrimonio de la Rioja», o que la intervención «no cuente con los estudios científicos previos y necesarios».

DATOS DEL RETABLO - Construido Entre 1602 y 1606 - Singularidad La arquitectura del retablo es de piedra, adosada a la fábrica del templo. Al construirse se fueron dejando vacíos los huecos destinados a acoger el relicario, pinturas y esculturas. - Restauración Se enmarca en el proyecto de restauración del interior de la iglesia de San Francisco, licitado ya por el Ministerio de Fomento por 763.984 euros.

ACRE denuncia, además, que el proyecto de arquitectura recoja como estudio previo «un proyecto del retablo firmado por una empresa concreta y encargado por un particular, el párroco de la catedral, lo que parece contradecir la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público», dice. A ello añade, citando textualmente del informe, que dicho estudio previo está realizado «de manera visual desde la planta del templo», algo que, a su juicio, «constata y confirma la falta de estudios previos serios y necesarios para abordar dicha intervención». De ello concluye que «los tratamientos previstos no tienen ningún rigor científico, siendo, por tanto, una estimación carente de fiabilidad» y que «la valoración que se hace de los profesionales necesarios para la realización de los trabajos (un restaurador y dos ayudantes), y el tiempo previsto (tres meses) no tiene ningún fundamento, ni comparación con trabajos precedentes similares». La asociación pone como ejemplo que el metro cuadrado de esta intervención es de 480 euros, mientras que en otra muy semejante en cronología y naturaleza, la de los retablos de la catedral de Sigüenza (año 2016), fue de 2.476 euros. Ello le hace pensar que la estimación económica «no está avalada por ningún profesional especializado, con la titulación específica en la materia».

Por último indican que «las patologías que se recogen en dicho informe no se cuantifican ni definen en dimensión y localización, ni gráfica ni escrita, convirtiéndose, en su apreciación, en una cuestión de Fe; algo inasumible por parte de quienes tienen que velar por los bienes patrimoniales y la calidad y coste económico que suponen su conservación».

«Ha pasado todos los filtros»

El párroco, Francisco José Suárez, en calidad de impulsor de la obra, matizó en primer lugar que la denunciante «es una asociación, no un colegio oficial». «Yo no le quiero poner ni quitar, pero no va más allá de un grupo de personas dedicadas a la conservación y restauración del patrimonio, que se asocian y que se llaman 'de España', aunque de La Rioja, por ejemplo, no hay nadie».

Suárez explicó que la restauración del retablo entra en el proyecto del Ministerio de Fomento porque es de piedra y forma parte de la estructura del edificio, de ahí su categorización. «El que ha hecho el proyecto ha sido el Taller Diocesano de Restauración, que lleva más de treinta años trabajando en restauración del patrimonio, de la Diócesis especialmente, y no se le puede cuestionar ni proyectos ni presupuestos porque tiene un gran currículum y goza de mucho prestigio», aseguró.

El párroco añadió que, con motivo de la licitación de las obras han sido numerosos los particulares y empresas interesadas en la restauración que han visitado la iglesia. «Nadie se ha echado las manos a la cabeza. ¿Por qué ellos sí?», se preguntó sobre ACRE. «Por aquí no ha venido nadie de esa asociación, ni se ha identificado nadie como tal, a hacer preguntas, fotografías, ver...», dijo Súarez, que subrayó que el proyecto «ha pasado todos los filtros legales por los que tiene que pasar», como la Comisión de Patrimonio de La Rioja. «Esta asociación puede hablar, evidentemente, pero también conviene relativizar este tipo de aportaciones, que pueden resultar incluso interesadas, con algunos fines diferentes a los que en principio parece que quieren llegar. En esto yo no me meto», dijo.