Asisko Urmeneta estrena en Logroño su documental sobre la caza de brujas

Los Cines 7 Infantes proyectan esta tarde (18.00) el documental 'Ni ez naiz sorgina' (traducido como 'Si yo soy bruja...'), un proyecto impulsado ... por el historietista navarro Asisko Urmeneta. El estreno coincide con la fecha (7 de noviembre) en la que tuvo lugar el Auto de Fe de Logroño de 1610, donde la Inquisición juzgó a las conocidas como 'brujas de Zugarramurdi'.

La capital riojana es, por tanto, uno de los escenarios del documental de Urmeneta, en cuyos 69 minutos de metraje intenta arrojar luz sobre este oscuro episodio de nuestra historia. Y para ello echa mano de historiadores, antropólogos, juristas, activistas culturales y de gente de los pueblos donde hubo persecución, quienes aportan una nueva narrativa. «Y que –como ha declarado el propio autor– coinciden en nuestra hipótesis de que la caza de brujas no fue más que una instrumentalización del absolutismo que estaban haciendo en ese momento en Europa las grandes potencias para vencer la resistencia de poblaciones enteras».

Las entradas para el pase de 'Si yo soy bruja...' cuestan 3,90 euros y se venden en la librería Piedra de Rayo y el bar La Quimera de la capital.

Una nueva narrativa

Este proyecto de Asisko Urmeneta surgió tras publicar en 2020 'Sugarren mende', un ensayo gráfico sobre el Auto de Fe de Logroño. Entendió entonces que no estaba todo contado sobre la caza de brujas y decidió seguir recopilando nuevo material, con el que ahora ha dado forma a este documental. En su dossier se recogen estas palabras suyas: «Nuestro camino nos lleva a Logroño, donde juntos daremos tierra a aquellos a los que tierra les negaron: gentes inocentes que fueron quemadas para que no quedara rastro de su existencia, de su padecimiento, ni de su fin. Y quiero pensar que el verdadero viaje comienza aquí, como propuesta sincera de recuperación de la memoria histórica a través de una nueva narrativa mas honesta con las víctimas de aquel brutal atropello».