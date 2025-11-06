LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Asisko Urmeneta estrena en Logroño su documental sobre la caza de brujas

La Rioja

logroño.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

Los Cines 7 Infantes proyectan esta tarde (18.00) el documental 'Ni ez naiz sorgina' (traducido como 'Si yo soy bruja...'), un proyecto impulsado ... por el historietista navarro Asisko Urmeneta. El estreno coincide con la fecha (7 de noviembre) en la que tuvo lugar el Auto de Fe de Logroño de 1610, donde la Inquisición juzgó a las conocidas como 'brujas de Zugarramurdi'.

