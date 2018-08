El artista riojano Carlos Rosales presentó 'Nostalgia' en Balaguer Piezas de la exposición de Carlos Rosales. :: l.r. La galería Marguerida de Montferrato acogió una exposición de dibujo, pintura, fotografía, vídeo y textos sobre la memoria LA RIOJA Lunes, 20 agosto 2018, 00:02

logroño. El artista riojano Carlos Rosales acaba de exponer en la Fundació Marguerida de Montferrato de Balaguer (Lérida) su colección 'Nostalgia'. Dibujo, pintura, fotografía, vídeo, instalación y palabras. Todo para expresar su memoria.

«'Nostalgia' -explica- no trata de la añoranza y la tristeza que contemplan la pérdida de aquellas dichas que nos hicieron felices en otro tiempo, sino de ese sentimiento de aceptación y posterior felicidad de pertenecer al continuo e imparable transcurso del tiempo y a la natural mutación de lo que compone y conforma el mundo».

Carlos Rosales es profesor de audiovisuales, comisario de exposiciones como Arte en la Tierra o el Museo de Arte Contemporáneo del Camino y fue director artístico de los Encuentros de Arte de Sajazarra desde el año 1998 hasta el año 2012.

«Esta exposición -ha explicado- contiene mis cuentos, mis historias y me contiene a mí. He vuelto a destrozar en ella mis recuerdos para reconstruirlos de nuevo en imágenes, en fotografías, en vídeos, en pinturas y en objetos para comprobar qué es lo que estoy perdiendo, qué es lo que no puedo retener de otra manera: la vida, mi trabajo, lo que necesito y lo que deseo. Todo en esta exposición se rompe ante mi vista con la esperanza de estar construyendo con cada una de las piezas una memoria mejor».