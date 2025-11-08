Cenzano surca el Mare Nostrum con los ahogados

Óscar Cenzano, en la inauguración de su exposición ayer en la Casa de la Imagen.

Cabezas de barro en una fuente de copas de champán, cabezas deshaciéndose en una urna de agua, cabezas alineadas para pasar revista, cabezas en una jaula... Óscar Cenzano compone a base de cabezas «una obra escultórica concebida para dar visibilidad a la tragedia de las migraciones humanas en el mar Mediterráneo». Es 'Europa Mare Nostrum', la exposición que el artista logroñés presentó ayer en la Casa de la Imagen (hasta el 26 de diciembre). Cabezas, tal vez personas.

Cenzano se basa en esos tres conceptos: personas, Mediterráneo y Europa, para mostrar «distintas etapas que pasan los migrantes antes y después de tocar tierra». «Meta –como recuerda– que no todos alcanzan, ya que muchos morirán en naufragios, pasando a ser meras cifras anónimas en los noticiarios, números de muertos, desaparecidos, refugiados hacinados en campos de acogida, deportados...»

En esta serie de trabajos, «lo mas representativo e importante son las personas sintetizadas en una única cabeza», reproducida con moldes en distintos barros a diferente escala. Siendo la instalación 'Europa Mare Nostrum' el punto de partida de todo el conjunto expositivo, en paralelo, expone una serie de esculturas y murales que muestran distintos episodios que se dan después de la travesía y la llegada a Europa.

«Éxodo de hombres, mujeres y niños –insiste Cenzano– que abandonan sus países por guerras, limpiezas étnicas, hambre. Personas estafadas por mafias que se embarcan en cualquier objeto flotante, buscando una vida mejor en el Viejo Continente, un Edén prometido que no existe».

Ayer la inauguración de la exposición incluyó un concierto del trío Ancestro Solar, con Tommy Caggiani (percusión étnica), Víctor Sánchez (contrabajo) y Claudio Recabarren (teclados). Por el contrario, tuvo que ser cancelada por la lluvia la presentación de 'La plaza del arte', un nuevo proyecto de la Casa de la Imagen destinado a potenciar la cultura en la ciudad con proyecciones de gran formato sobre las fachadas, música en directo y arte en acción, todo asociado a la plaza de San Bartolomé. Un rincón de Europa convertido ayer en puerto de acogida.

