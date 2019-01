El artífice del Acuerdo de París ve «razones para el optimismo» Laurent Fabius asegura que la acción de los ciudadanos puede bloquear los avances contra el «desarreglo» climático DOMÉNICO CHIAPPE Martes, 22 enero 2019, 00:16

Madrid. Laurent Fabius, el hombre que encabezó el Acuerdo de París y que logró poner de acuerdo a medio mundo para tomar medidas que frenaran el cambio climático en 2015, ve con incertidumbre la revuelta de los chalecos amarillos en su Francia natal, donde ahora preside el Consejo Constitucional. «El origen fue el aumento del precio de los carburantes», una medida en línea con la necesidad de pasar de la energía fósil a la ecológica.

Este comportamiento añadió un nuevo componente al cóctel de la 'transición justa', o el equilibrio de políticas para que los agentes implicados no generen un exceso de resistencias. «Nos hace ver que todos los países que quieren ir hacia la descarbonización deben prever etapas porque si la estrategia es insoportable para la ciudadanía se producirá el bloqueo», reflexiona Fabius en un foro celebrado en Madrid. «Hay que ver de forma realista cómo avanzar». Sin embargo, este avance requiere prisa. «Es un sprint, más que una carrera de fondo», mantiene Fabius, que señala otras contradicciones que asoman en esta situación «extremadamente inquietante y dramática», en la que los países no están actuando a la altura. «El aumento de la temperatura será de 3,5ºC y no de dos. Eso producirá escasez de recursos y, por tanto, conflictos».

No obstante, «hay razones para el optimismo porque hay una evolución en las empresas, que no son altruistas y actúan en su propio interés y eficacia», dice Fabius. «Existe una auténtica toma de conciencia y de acciones positivas, perfectibles todavía, porque ya nadie pone en tela de juicio la gravedad del fenómeno».