LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Patricia Belli, en una de sus instalaciones. EP

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Se reconoce el compromiso con la educación y de fragilidad» de la creadora nicaragüense

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:03

Comenta

Patricia Belli (Nicaragua, 1964) es la galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas, correspondiente al año 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación en un contexto de fragilidad» de la artista nicaragüense y «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano», en especial en Centroamérica. Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas.

«Su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza, así como su activismo cultural, son referencia en diversas generaciones de artistas», decía el fallo.

La unión de los opuestos es un eje transversal en la obra de Belli, un arte sensorial con el que reflexiona sobre dualidades como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilización.

«En su trabajo presta especial atención al inconsciente colectivo, del que obtiene referencias simbólicas, e involucra la sensorialidad del público para proponer reflexiones vinculadas a la subjetividad, el trauma, el desequilibrio y los mecanismos de poder» explica el fallo.

Belli se licenció en Artes Visuales en escultura en el Instituto de Arte de San Francisco en 2001. Participó en 'Mesótica II' (1996-1997), 'Políticas de la diferencia' (2001-2002) y 'Estrecho Dudoso' (2006), tres exposiciones de relevancia histórica para el proceso de visibilización del arte centroamericano en esos años.

También fue invitada a las Bienales de La Habana (1989 y 2000), Centroamérica y el Caribe (Domingo Santo, 1994 y 2001), Lima (1997), Cuenca (2011), Irlanda (2018), Berlín (2018) y FEMSA, México (2020-21) y a la 58 Carnegie International (2022), así como a diversas ediciones de la Bienal Nicaragüense y la Centroamericana. Una exposición antológica de su obra recorrió San José, Managua y Ciudad de Guatemala entre 2016 y 2017.

En los grandes museos

En 2001 fundó EspIRA, una organización para la formación sensible y crítica de los artistas, que influyó profundamente en el devenir del arte centroamericano durante 20 años. En 2022 se trasladó a Alemania con la beca Artistas en Berlín del DAAD.

Sus creaciones se encuentran en grandes colecciones y museos como la Tate Gallery (Reino Unido); Kadist (Francia); CIFO, Cisneros Fontanals Art Fundation (Estados Unidos); Tanoto Art Foundation (Singapur); Colección FEMSA (México); Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica); o la Colección Ortiz-Gurdián (Nicaragua).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  3. 3 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  4. 4

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6 Prisión provisional para el detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño
  7. 7

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  8. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  9. 9 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  10. 10 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes