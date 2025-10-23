Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Puta, llega la policía»

Como si estuvieran bajando tranquilamente un mueble en una mudanza con una escalera eléctrica. Así escaparon el pasado domingo a las 09h37 de la mañana ... los ladrones del Louvre. La cadena francesa BFM TV ha difundido este jueves un vídeo verificado de la huida de los autores del espectacular atraco, que siguen en paradero desconocido.

Con una duración de unos 30 segundos, en esas imágenes se ve a uno de ellos con casco de motocicleta y a otro llevando un chaleco amarillo, vestimenta que fue hallada pocas horas después del robo en los aledaños del museo más visitado en el mundo. Descendieron de manera silenciosa y con aparente tranquilidad a pesar del botín que se llevaron: nueve joyas —una de ellas la perdieron por el camino— de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia en el siglo XIX.

🇫🇷 FLASH | De nouvelles images révèlent le sang-froid et la facilité avec lesquels les malfaiteurs du Louvre ont opéré leur vol en plein jour.pic.twitter.com/jS2gXtHmL4 — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025

«Puta, viene la policía», dice uno de los ladrones cuando acaban de descender a través de la escalera, que intentaron quemar sin éxito y que representa una prueba central en la investigación. Las alarmas del Louvre sonaron justo en el momento en que los ladrones penetraron en el edificio, que hasta finales del siglo XVIII era un palacio real. Y las fuerzas de seguridad fueron alertadas tan solo dos minutos después. Eso no impidió, sin embargo, que huyeran con el botín.

El video se termina cuando suben a las motocicletas y huyen del centro de la capital aprovechándose de la circulación fluida un domingo por la mañana. Un testigo del espectacular atraco grabó las instantáneas desde una ventana del Louvre y las difundió en las redes sociales. Su autenticidad ha sido comprobada por BFM TV, una de las cuatro cadenas de información 24 horas que hay en el país vecino.

«No escuchábamos nada»

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, cuya dimisión o destitución es exigida por una parte de la clase política francesa, reconoció el miércoles por la tarde el problema de la falta de cámaras de videovigilancia. «Hay un punto débil en el Louvre (…). Es su vigilancia exterior», dijo ante la comisión de asuntos culturales del Senado. La única cámara presente en la zona por la que los atracadores subieron directamente al primer piso no permitió ver su maniobra. Es decir, no grabó cómo aparcaban una camioneta y desplegaban la especie de grúa o escalera eléctrica. Lo que explica, en parte, la sorprendente facilidad con la que cometieron el robo.

Los protocolos funcionaron tal como estaba previsto. Los agentes de seguridad del museo evacuaron la galería de Apolo —escenario del robo— y no hubo ningún herido gracias a ello. «No escuchábamos nada en la sala a causa del ruido de la pequeña motosierra en forma de disco» con la que rompieron las vitrinas, ha explicado uno de los vigilantes que vio en directo el robo. «Me escondí al lado de una de las salidas de emergencia para ver la escena y poder informar a la policía», recordó en declaraciones a medios galos.

Un centenar de agentes investigan actualmente el atraco y están en busca de sus responsables. Las autoridades han comunicado pocas informaciones sobre el avance incipiente de la investigación. La Fiscalía de París calcula que el valor de los objetos robados es de 88 millones de euros. Eso lo convierte en el robo más importante de los últimos 50 años en el Louvre, pero con un valor económico inferior a otros atracos en instituciones culturales en este siglo XXI; por ejemplo, en el museo de Van Gogh en Ámsterdam en 2022 o en el de Arte Moderno de la capital francesa en 2010.