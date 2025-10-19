LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
AFP

Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

La ministra de Cultura francesa ha sido la encargada de dar a conocer el robo, del que no ha ofrecido más detalles

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

Comenta

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó el domingo (19.10.2025) de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo». Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  3. 3

    Las claves del crimen de Los Lirios
  4. 4

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  5. 5

    La rebelión de las aulas
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  8. 8

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  9. 9

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  10. 10

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día