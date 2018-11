Arte joven en una veterana muestra 1º Premio. El artista logroñés Daniel Llaría Pascual, junto a su obra ganadora. :: díaz uriel Daniel Llaría gana la 34 Muestra de Arte Joven, cuyas obras se exponen en la Esdir hasta el 2 de diciembre ESTÍBALIZ ESPINOSA Sábado, 17 noviembre 2018, 00:17

logroño. La videocreación de Daniel Llaría Gaspar, logroñés de 33 años, se ha impuesto a las 371 propuestas que este año han concurrido a la XXXIV Muestra de Arte Joven de La Rioja. Su obra ganadora, titulada 'No nadas mejor de lo que nadabas al principio', habla sobre la experiencia de emigrar y la relación con tus raíces una vez que estás fuera de casa. Este vídeo de casi 5 minutos lo grabó en Nueva York, de donde el autor regresó el pasado verano después de tres años residiendo en la ciudad de los rascacielos.

Llaría es el primer artista riojano que gana este certamen del Gobierno de La Rioja desde que adquiriera dimensión nacional, hace cuatro años, lo que le ha hecho merecedor de 3.500 euros.

u1º Premio Daniel Llaría Gaspar (Logroño), por su obra de videocreación 'No nadas mejor de lo que nadabas al principio'. u2º Premio La andaluza Natalia Rodríguez por su instalación 'Greetings to the audience'. u3º Premio El tercer premio es compartido por la riojana Blanca Ortiga y el madrileño Pablo Álvarez Cuesta. uProyectos de desarrollo artístico Alba de Miguel, Estíbaliz Biota y Alicia Adarve.

El segundo premio (de 2.200 euros) ha correspondido a la andaluza Natalia Rodríguez por su instalación 'Greetings to the audience', un luminoso con estética espacial inspirado en el proyecto puesto en marcha en los años 70 por la NASA y dirigido por Carl Sagan. Entonces se enviaron al espacio exterior unos discos de vinilo con información de nuestra especie «con la esperanza de que alguien lo encuentre y lo sepa decodificar», explica la autora. El saludo 'Greetings to the audience' formaba parte de aquellos contenidos.

El tercer premio (1.200 euros) es compartido por la riojana Blanca Ortiga y el madrileño Pablo Álvarez Cuesta (ayer ausente en la entrega de galardones) por la escultura 'Negación y Memoria' y la pintura 'Instant highway', respectivamente.

Sus nombres se dieron ayer a conocer en la sala de exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), espacio donde se expone (hasta el 2 de diciembre) una selección de casi cuarenta obras presentadas al certamen. Propuestas que abarcan las más diversas disciplinas artísticas e inquietudes. También se anunció a los tres jóvenes merecedores de una ayuda de 3.000 euros para el desarrollo de sus proyectos en los próximos meses; se trata de Alba de Miguel Fuentes, Estíbaliz Biota y Alicia Adarve.

El presidente regional, José Ignacio Ceniceros, presidió la entrega de premios de esta muestra que suma ya 34 años de andadura y cuenta con la colaboración de la Esdir, el Museo Würth La Rioja, la Casa de la Imagen y el IES Batalla de Clavijo. Y alentó a los jóvenes con vena artística, ya que el arte -dijo- «puede representar una oportunidad de desarrollo personal, profesional y laboral».