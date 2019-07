El arte, la actividad más inclusiva Merce Luz, Pablo Hermoso de Mendoza y otras autoridades contemplan la obra de Judith Scott. :: m. herreros Judith Scott, Dan Miller y Belén Serrano son algunos de los 24 artistas, la mayoría con discapacidad, que exponen en el ConsistorioEl Ayuntamiento acoge la exposición de la ONCE 'El mundo fluye' hasta el 25 de agosto CANDELA RUIZ UBAGO/E.E. LOGROÑO. Viernes, 5 julio 2019, 09:27

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge hasta el 25 de agosto la exposición 'El mundo fluye: dos miradas sobre una misma realidad', que reúne obras presentes en ediciones anteriores de la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE. La muestra está compuesta por las obras de 24 artistas, 20 con discapacidad y 4 que la utilizan como fuente de inspiración.

A su inauguración asistieron ayer la directora de la Fundación ONCE, Merce Luz, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien afirmó que «iniciativas como ésta logran aumentar la confianza de las personas con discapacidad», y agradeció a la Fundación ONCE la oportunidad de que Logroño acoja la exposición. Por su parte, Merce Luz defendió el arte como «la capacidad de solventar problemas» y aseguró que «el que discapacita es el entorno».

'EL MUNDO FLUYE' La exposición Recoge obras de anteriores ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE, hasta el 25 de agosto. Lugar La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logoño. Horarios De lunes a viernes de 18 a 21 horas, y sábados y domingos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

La directora de la Fundación ONCE también comentó que «la carencia de sentidos debería excluir la capacidad de crear arte y, sin embargo, no es así», ya que «el arte no hace distinción entre quien tiene discapacidad y quien no, es la actividad más inclusiva que existe».

La exposición recoge obras muy diferentes, desde fotografías hasta óleos sobre lienzo, incluyendo también esculturas y collages.

Entre los artistas encontramos figuras reconocidas internacionalmente como Judith Scott, conocida como 'la mujer araña'. Esta creador, fallecida en 2005, padecía síndrome de down y realizaba esculturas envolviendo objetos en lana. Otra escultora con la que cuenta la exposición es Paloma Navares, quien, debido a sus problemas visuales, utiliza el ojo como elemento creativo.

También se puede disfrutar del arte de Dan Miller, un hombre autista que escribe la misma palabra en sus cuadros hasta que prácticamente es ilegible.

Entre los fotógrafos que componen la muestra destaca Belén Serrano, una de las artistas que a pesar de no tener una discapacidad usa la invidencia como fuente de inspiración. Belén recorre escuelas de niños ciegos por el mundo para fotografiar sus miradas. Estos solo son algunos de los artistas que forman parte de 'El mundo fluye', exposición que puede visitarse hasta el próximo 25 de agosto.