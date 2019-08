Arranca el cuarto festival MUWI Los integrantes de The Levitants en una imagen promocional de la banda. :: Daniel clérigo Ático 8, The Levitants y Cariño actúan hoy en el Revellín La primera jornada del programa es gratuita y propone una fiesta en el casco antiguo logroñés con tres grupos y dos DJs DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 29 agosto 2019, 08:36

Hoy arranca la cuarta edición del MUWI, La Rioja Music Fest. Y lo hace con una primera jornada gratuita y para todos los públicos en el Muro del Revellín de Logroño antes de que mañana comience el programa para cuyo acceso se necesita abono o entrada en Bodegas Franco-Españolas. Tres bandas son las que protagonizan el inicio del MUWI en este 2019, los riojanos Ático 8, los vallisoletanos The Levitants y las madrileñas Cariño, además de Me&DJs y Lazy Sun Day DJs.

Ático 8 es un trío de pop formato por Alicia Rodríguez, Diego M. Continente y Daniel Pérez. Y es precisamente su estilo lo más llamativo, porque el pop electrónico que demostrarán a partir de las 20.15 horas no ha sido habitual en la escena musical riojana. «El concepto musical de Ático 8 surgió trasteando y uniendo nuestros diferentes gustos musicales en ratos libres», recuerda la cantante Alicia Rodríguez, añadiendo que «cuando decidimos ponernos en serio y preparar el directo nos dimos cuenta de que podíamos mantener el formato con en el que componíamos 'en casa': baterías y electrónica programadas para dispararlas digitalmente».

Qué MUWI La Rioja Music Fest. Dónde Muro del Revellín de Logroño. Cuánto gratuito. Cuándo a partir de las 19.15 horas. Quiénes 19.15, Me&DJs; 20.15, Ático 8; 21.05, Me&DJs; 21.45, The Levitants; 22.45, Me&DJs; 23.15, Cariño; 00.00, Me&DJs; y 1.00 (en Maldeamores Club), Lazy Sun Day DJ.

La propia Alicia Rodríguez reconoce que Ático 8 es una banda «atípica», porque, por ejemplo, la batería desaparece en favor de bases programadas. Ella cuenta a su lado con dos músicos muy experimentados y con grupos paralelos en auge, como son Daniel Pérez (Tobogán) y Diego M. Continente (Messura, que ayer mismo cerraba el programa 'De noche, el museo suena' en el Würth).

Ático 8 se encuentra grabando en Madrid junto a David Kano (Cycle) su primer disco, «pero aún no tenemos fecha cerrada de salida de las nuevas canciones», reconoce Alicia, eso sí, advierte de que «no somos muy amigos, por el momento, de los LP; lo nuestro es más el formato EP, rápido, directo, bailable y que te deje con ganas de más». Así, abrir un festival como el MUWI «es algo muy bonito y motivante, así que... ¡bailemos!», anuncia Alicia.

Por otra parte, desde Valladolid, nacidos en la órbita de Javier Vielba (Arizona Baby), su primer productor, y Ángel Stanich, con quien comparte manager y técnico de sonido, llega a las 21.45 horas The Levitants, banda que ha editado un solo disco, 'Enola' (Subterfuge, 2018), después de la autoproducción 'Coimbra' (2016). Con un sonido duro, cercano al 'grounge', son un grupo tremendamente actual que se desmarca tanto del 'indie' como del 'trap'.

«Siempre hemos sido una banda independiente. Desde hace mucho tiempo la palabra 'indie' es un teléfono estropeado y su significado ha evolucionado en favor de su uso y no de su origen. Quizás fuera de nuestras fronteras seríamos una banda de rock, de pop o simplemente se utilizaría una palabra con un significado real», expone Juan Izquierdo, teclista de The Levitants. Sergio Isabel, cantante de 2 metros de altura y con una historia personal que le llevó a elegir a los 14 años entre el reformatorio y el seminario, es una de las señas de identidad del grupo. Eligió el seminario.

«Cada paso que das en esta industria es a ciegas. Casi nunca sabes el resultado de las decisiones que vas tomando, quedas a la merced de un montón de factores que se escapan a tu control. Pero, respecto a esa decisión, la tomaría una y otra vez. Al fin y al cabo, aquí estamos», advierte Juan. No obstante, The Levitants es uno de los principales grupos emergentes de la escena nacional. «Cuando hacemos canciones, y normalmente es de lo más definitorio de un grupo, no lo hacemos pensando en ningún público en concreto. Nuestra música va dirigida a quien quiera escucharla. Sería una alegría que la gente joven escuchase más y mejor música y desarrollasen su propio criterio. Estaremos encantados de estar ahí», expone Juan Izquierdo a la pregunta de si son una banda de público 'milenial'.

La nómina de grupos la completa Cariño, otro trío pop, este completamente femenino, a partir de las 23.15. Compuesto por Alicia Ros, Paola Rivero y María Talaverano, y creado en el 2017, cuentan con un solo disco, 'Movidas', y varios 'singles', como 'La bajona'. Sus canciones son inocentes y dulces, de aire 'naif', muy influenciadas por La Casa Azul y La Bien Querida.