Un arquitecto riojano en China Miguel Esteban. :: M.E.A. El estudio del joven logroñés Miguel Esteban trabaja en varios proyectos en Pekín y Guizhou 'Mono Architecs' se adjudica el concurso para transformar una antigua zona periférica de la capital en un nuevo distrito cultural y de ocio MARCELINO IZQUIERDO Logroño Jueves, 8 noviembre 2018, 14:35

Es Miguel Esteban Alonso un arquitecto logroñés con un brillante expediente académico que, como otros muchos jóvenes españoles sobradamente formados, han encontrado el éxito lejos de nuestras fronteras. En este caso, muy lejos.

Tras finalizar su máster en Arquitectura y Diseño Urbano en The Bartlett School of Architecture de la UCL de Londres, con el mejor expediente académico de su promoción, decidió Miguel Esteban regresar a Pekín. No era la primera experiencia de la que el joven riojano había disfrutado en China, por lo que ya conocía el país y su mercado.

En enero, fundó en la capital del gigante asiático un estudio bajo el nombre de 'Mono Architects', junto a los también arquitectos Pablo Resa Abad (Aragón), y Zhao Liqun (China). «Desde que creamos el estudio no hemos dejado trabajar en proyectos muy diversos», explica Miguel Esteban Alonso.

Ahora mismo 'Mono Architects' está involucrado en el desarrollo de una boutique hotel ubicado en un bambusal, muy cerca de la Reserva Natural Nacional Fanjingshan, declarada en 1986 Reserva de la Biosfera por la Unesco, en la provincia de Guizhou (sureste de China).

«El proyecto de Fanjingshan nació por iniciativa de un grupo de jóvenes inversoras chinas y la actividad que llevamos a cabo allí es muy interesante, ya que estamos trabajando in situ, mano a mano con los artesanos locales», comenta el arquitecto riojano.

Beijing Design Week 2018

Otro de los grandes proyectos en los que el estudio del que forma parte Esteban ha colaborado es el Concurso Internacional de Arquitectura, organizado por Langyuan New Times Culture Co., Ltd. con el objetivo de transformar Langyuan Station, una antigua zona industrial ubicada en el quinto anillo de Pekín y muy cerca de Jiangfu Park, en un nuevo distrito cultural y de ocio para la ciudad. Al concurso fueron invitados además de su 'Mono Architects', tres reconocidos estudios internacionales: Estudio Cano Lasso (Madrid), Relational Urbanism (Londres) y Next Architects (Amsterdam).

«Los estudios que fuimos invitados al concurso debíamos presentar una propuesta arquitectónica, así como un programa de usos para las seis naves centrales previstas para el parque industrial y el espacio público, lo que sumaba más de 18.000 metros cuadrados», argumentó.

La presentación de las propuestas se realizó en Pekín, el pasado 20 de septiembre, en el marco de la Beijing Design Week 2018, uno de los eventos del sector más importantes de China.

En esta destacada feria del diseño, las propuestas a concurso fueron evaluadas por más de una veintena de profesionales y expertos, entre los que se encontraba: Bárbara de Epalza Azqueta, directora de Relaciones Internacionales de Azkuna Zentroa (la Alhóndiga de Bilbao); Kang Wenling, experto en proyectos de regeneración urbana de Beijing Brahma Group; Wang Yonggang, subdirector de la National Cultural Industry Innovation Experimental Zone; Guo Baofeng, subdirector de la Oficina de Planificación del Distrito de Chaoyang; Xu Yue, director del Departamento de Investigación de China Real Estate Industry Association; Liu Boying, profesor asociado de la Universidad de Tsinghua y experto en protección del Patrimonio Industrial y Regeneración Urbana; Lu Xiang y Tang Kangshuo, reconocidos arquitectos; Zhao Chunyan, directora de Langyuan Brand, y Lou Ye, gestora del proyecto de Langyuan Station; también tomaron parte en la elección final otros representantes de la compañía que organizaba el concurso e inversores.

Al día siguiente, el prestigioso jurado anunció los galardones, y el estudio de Miguel Esteban Alonso logró el Premio al mejor proyecto de diseño y programa de usos para el complejo cultural de Langyuan Station; mientras que el prestigioso Estudio Cano Lasso de Madrid obtuvo el Premio al mejor diseño de actuación en el espacio público de Langyuan Station.

Como colofón de la Beijing Design Week 2018, se realizó la ceremonia oficial de entrega de premios, así como una jornada de debate en la que participaron todas las oficinas de arquitectura del concurso. En los próximos meses estos dos estudios premiados comenzarán a desarrollar conjuntamente este ambicioso proyecto de regeneración urbana en Pekín.