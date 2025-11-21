LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los arquitectos Tuñón y Vázquez Consuegra, hoy en las XXIII Jornadas de Patrimonio

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:43

Las XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos, celebran hoy una de sus sesiones centrales con ponentes de prestigio nacional e internacional y un homenaje especial al arquitecto riojano Gerardo Cuadra, de cuyo nacimiento se cumplen cien años en 2026. A este último dedicará una lección magistral su alumno y amigo José Miguel León.

A lo largo de la mañana, en el Centro Caja Rioja Gran Vía (sede de las jornadas), intervendrá también Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura 2022 y autor del proyecto 'Arquia + Dos' junto con Albornoz Arquitectos. Detallará esta intervención que transformó un edificio industrial con estructuras neomudéjares en oficinas para Arquia en Madrid. También Premio Nacional y referente de la arquitectura patrimonial en España, Guillermo Vázquez Consuegra presenta su proyecto para el Centro Cultural Atarazanas de Sevilla, una intervención de referencia internacional. Durante la jornada se abordarán también las intervenciones en el convento 'Las Salesas' de Pamplona, la Fábrica de Tabacos de Santa Cruz de Tenerife o el Museo de Artes Escénicas de Almagro.

