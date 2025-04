Aposento, 35 años de death metal riojano

Sanda Sainz Lunes, 7 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

En estilos tan específicos y minoritarios como el death metal llegar a cumplir 35 años es un gran éxito, algo inalcanzable ya no sólo para este tipo de música sino para la mayoría de cualquier otro género. El grupo de Logroño Aposento lo ha logrado, aunque de forma interrumpida, y sigue sobre los escenarios, publicando discos y reuniendo a gente que disfruta de las voces guturales, los ritmos vertiginosos, la energía que se derrocha en directo, la calidad instrumental y un espíritu que permanece, pese a quien pese.

Aposento publicó en 2024 su nuevo trabajo discográfico 'No Safe Haven' cuya presentación se vio truncada en verano por un accidente que sufrió su fundador y guitarrista Manolo Sáenz, al romperse el pie cuando había iniciado la gira en España y Europa. Su recuperación fue lenta hasta llegar a este momento de celebración en el que demostró que, si quiere, le quedan todavía muchos años que sumar a estas tres décadas y media, acompañado por unos músicos excepcionales.

El 35 aniversario llenó el sábado la sala Fundición de Logroño en la que el público disfrutó, alzó los brazos, bailó de forma frenética (pogo o mosh) en la parte central de la pista, aplaudió y, en definitiva, colaboró a la hora de crear un ambiente especial, de reconocimiento, de unión con la banda y con lo que estaban viendo y escuchando.

También actuaron Wojtyla de Pamplona, Cerebral Vortex de Madrid y Barbarian Prophecies de Lugo

Pero no sólo se movieron las cabezas al ritmo del grupo logroñés, la fiesta contó con tres bandas que calentaron el ambiente en el recinto de la capital riojana. Cada una dispuso de cuarenta minutos de actuación y entre una y otra hubo otros veinte para cambio de instrumentos.

A las 20.30 horas comenzaron los madrileños Cerebral Vortex que desde hace dos años llevan a cabo la gira 'Devouring flesh tour' con temas de su brutal ep 'All Flesh Must Be Devoured' (2023), entre otros, y una versión de 'Troops Of Doom' (Sepultura). Estuvieron implacables.

A continuación salieron al escenario de la Fundición los cuatro miembros de Wojtyla (heavy metal de Pamplona). Tenían previsto presentar su segundo disco 'In Nomine Tenebris' (2024) de principio a fin (menos una intro y un tema instrumental). Dieron mucha caña, como dijo su guitarrista, Héctor Urdín, aunque el tiempo se les echó encima y eliminaron dos canciones para cumplir con el horario. A Logroño acudieron en un autobús con un grupo de seguidores navarros.

Ampliar El cantante Mark Berserk, sobre los brazos del público. Sanda

La tercera banda fue Barbarian Prophecies de Lugo, que también está de celebración. Cumple 25 años lo que la convierte en otra clásica del death metal nacional.

En 2021 publicó en cedé su noveno disco, 'Horizon', y en 2023 en vinilo. El sábado mezclaron las composiciones de este álbum con otras antiguas, de las primeras de la banda, que desde 2015 cuenta con Alicia como cantante y también se ocupa del bajo desde 2021. En la Fundición dejó sorprendido a más de uno con su facilidad con la voz gutural dentro de la intensidad sonora instrumental de toda la banda.

A las 23.30 llegó el turno de Aposento que interpretó en una hora y media larga 21 temas propios repasando su discografía con muy buen sonido y una energía y compenetración que destacó durante todo su concierto, máxime teniendo en cuenta que hubo varios cambios de músicos para dar cabida a buena parte de los que han pasado por el grupo en su larga trayectoria. En total intervinieron once integrantes actuales y exmiembros.

En la primera mitad estuvo el mismo combo con Manolo Sáez (guitarra, que tocó en toda la actuación), Rafa (voz), Manu Reyes (guitarra), Dani (bajo) y Raúl Ceballos (batería).

Ampliar Manolo Sáez, fundador de Aposento, con el cantante Rafa y el bajista Dani. Sanda

Después hubo tres cambios con la entrada del cantante Mark Berserk, el guitarrista Eduardo Martínez y el batería Gabriel Valcázar. Tras varios temas se dio paso a otra variación con el vocalista Nacho, Manu Reyes subió de nuevo pero con el bajo y Diego Díez se hizo con las baquetas, para terminar con Santi Herreros como bajista. Todos posaron en la foto final delante del público y la fiesta continuó en el Fraggel Rock.

El concierto de Aposento se grabó en vídeo y contó con público procedente de La Rioja, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Barcelona y Castellón.

