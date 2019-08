Aplausos para el Munijazz Magnolia Blue, ayer en el casino de Munilla. / Sanda Sáinz Magnolia Blue certificó ayer un nuevo acierto del festival SANDA SÁINZ Munilla Sábado, 17 agosto 2019, 09:39

Si la tarde del jueves con Víctor Elías y Jairo Ubiaño en el salón de verano del casino de Munilla resultó potente para el inicio del XVI Festival Munijazz, lo vivido por la noche no se quedó atrás, con IAWT (In Allan We Trust) Quartet como protagonistas.

Este grupo rinde homenaje al guitarrista británico Allan Holdsworth, fallecido en el año 2017. Su concierto fue espectacular, con la plaza de San Miguel repleta de público. Interpretaron un repertorio de temas de la prolífica trayectoria del artista inglés, con tintes de jazz y rock progresivo, tres cantados y el resto instrumentales. Al final los cuatro músicos ofrecieron un bis con unos solos apoteósicos que pusieron a la gente en pie en una noche ideal, acorde con el evento, estrellada y sin el temido frío.

EL PROGRAMA DE HOY 13.00 horas vermú jazz con DJ Iván Boraita-Rioja Swing en la plaza de Santa María. 18.00 Gravity Trío en el salón de verano del casino. 23.00 Pahola Crowley Septet en la plaza de San Miguel. Entrada libre

La fiesta del jazz en Munilla continuó ayer en el casino con la banda afincada en Logroño Magnolia Blue Quintet. Kate Quinby (Estados Unidos), Nicolás Mariñan a la batería, Luisvi Jiménez a la guitarra eléctrica, Germán Ruiz Alejos al bajo y Adrián Royo a los teclados interpretaron diferentes versiones con un toque especial, particular, basado en la sutil y preciosa voz de Kate y las excelentes ejecuciones de los cuatro instrumentistas, que valoró el público con sus aplausos.

Por momentos daban ganas de cerrar los ojos y dejarse llevar y en otros había que estar atento a las progresiones sonoras.

También tocaron dos temas firmados por la vocalista: 'The Simple Things' y 'His Eyes One'... Este último lo cantó sola, a capela. Mientras que 'Red Baron' (Billy Cobham) fue la única instrumental.

A las 23.00 horas estaba prevista la actuación de MaxMantis Trío, de Suiza, en la plaza San Miguel.