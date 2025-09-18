LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El humorista José Corbacho. VITAMIN PRODUCCIONES

'Ante todo mucha risa' con José Corbacho, este viernes en el Teatro Bretón de Haro

El domingo se representará la función infantil 'La Bruja Petrina', a las 19.00 horas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:25

El humorista José Corbacho actúa este viernes en el teatro Bretón de los Herreros de Haro, a las 20.00 horas. Ofrecerá el monólogo 'Ante todo mucha risa' donde se reirá de todo y de todos, y de él mismo y de lo que le rodea. Las entradas anticipadas están disponibles en la página web de Vitamin Producciones.

También en el teatro Bretón de Haro, el domingo se representará la función infantil 'La Bruja Petrina', a las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  3. 3

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  4. 4 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  5. 5 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  6. 6 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  9. 9

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  10. 10

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Ante todo mucha risa' con José Corbacho, este viernes en el Teatro Bretón de Haro

&#039;Ante todo mucha risa&#039; con José Corbacho, este viernes en el Teatro Bretón de Haro