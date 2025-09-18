'Ante todo mucha risa' con José Corbacho, este viernes en el Teatro Bretón de Haro El domingo se representará la función infantil 'La Bruja Petrina', a las 19.00 horas

El humorista José Corbacho actúa este viernes en el teatro Bretón de los Herreros de Haro, a las 20.00 horas. Ofrecerá el monólogo 'Ante todo mucha risa' donde se reirá de todo y de todos, y de él mismo y de lo que le rodea. Las entradas anticipadas están disponibles en la página web de Vitamin Producciones.

También en el teatro Bretón de Haro, el domingo se representará la función infantil 'La Bruja Petrina', a las 19.00 horas.