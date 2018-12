LOS AÑOS DE PLOMO

Riguroso documental sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil española, filmado a base de entrevistas, con el fin de clarificar aquellos años de plomo. A través de sus historias, se puede llegar a valorar la lucha de un país que quiere reconciliarse con su pasado. Pero la actual civilización del espectáculo tiene mucho que ver con dicho olvido, donde cualquier sujeto jaleado por los medios se impone sobre el esfuerzo de humildes millones de mujeres y hombres deseosos de conocer el pasado de un país sumido en una encrucijada histórica, política y social.

Una preocupante involución cultural se ha apoderado de nuestro entorno vital, haciendo a muchos tontos del culo. Por suerte, 'El silencio de otros' recupera la memoria de un pasado no tan lejano, así como las terribles experiencias sufridas por los dos bandos en conflicto, aunque en esta ocasión sólo se refieren al bando republicano. En ese sentido, conviene tener muy presente que España es una nación propensa a la destrucción cíclica, sobre todo si tenemos en cuenta que entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, muchos vecinos y amigos se dispusieron a matar en paredones improvisados a otros que antaño fueron vecinos y amigos.

Después de todo eso, ya nadie es inocente. Así que, como si se tratara de una enciclopedia universal de la infamia, los realizadores de 'El silencio de otros' retratan, en su monstruosa inhumanidad, a cuantos con su silencio ocultaron de alguna forma la espantosa carnicería. Porque es evidente que la memoria disminuye si no se ejercita. En ese sentido, es urgente y necesario recuperar la mirada de la piedad, que las bombas y las balas no puedan jamás imponer de nuevo su ley y el negro universo del odio. Hay que hacerlo con emociones templadas, pero profundas, rastreando genealogías para no perder la oportunidad de encontrar en el pasado una lección de amor.