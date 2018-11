50 años ofreciendo oportunidades La familia de Fundación Pioneros, con su presidenta Aurora Pérez en primera fila, posó con José Ignacio Ceniceros y otras autoridades al final de la gala. :: sonia tercero La entidad presidida por Aurora Pérez entregó premios a 16 empresas en agradecimiento a su apoyo, entre ellas Diario LA RIOJA Una emotiva gala cierra en el Würth un año marcado por los reconocimientos Á. AZCONA Jueves, 22 noviembre 2018, 23:57

logroño. La Fundación Pioneros ha alcanzado los 50 años con la satisfacción de dar respuestas y oportunidades, a través de la educación, a los colectivos más vulnerables, pero poniendo el foco en los más jóvenes. Y si su apuesta ha funcionado en el tiempo ha sido porque detrás «hay un grupo de gente apasionada por lo que hacen». Es lo que educadores, voluntarios y los propios jóvenes protagonistas resaltaron anoche durante la celebración de las 'bodas de oro' de la ONG riojana. Una emotiva gala en el Museo Würth puso fin a un año de celebraciones y reconocimientos como la celebrada Medalla de La Rioja. Rodeados de representantes de empresas, a quienes se les entregó una placa conmemorativa, patronos y trabajadores y también de autoridades, entre los que se encontraba el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, discurrió un acto entre amigos, marcado por las emociones, los recuerdos y los homenajes.

La noche comenzó con un emotivo vídeo en el que, a través del testimonio de su presidenta, Aurora Pérez -alma y casi imagen de Pionero en La Rioja-, y de muchos jóvenes se mostró la esencia de la Fundación Pioneros desde su andadura en 1968. «Lo nuestro es como una cadena de favores, ayudamos y ellos a su vez colaboran para mejorar el mundo», sentenció en su discurso de bienvenida. También se refirió a «la pasión de Pioneros por ofrecer oportunidades a quienes piensan que nos les queda nada». Además hubo tiempo para el teatro. El numeroso público asistente disfrutó de tres pequeñas representaciones interpretadas por integrantes del grupo de teatro de la entidad.

PLACAS CONMEMORATIVAS uEmpresas reconocidas Grupo Aransa, Grupo Argraf, Crazy Ones Comunicación, Diario LA RIOJA, Entrepuentes, Gráficas Ochoa, Grafometal, Grupo Pancorbo, Hotel Ciudad de Logroño, Labelgrafic, Nidec Arisa, Radio Rioja Cadena Ser, Técnicas del Cable, Torrents Creativos, Trece Márketing, Vinagrerías Riojanas y Vintae.

Estíbaliz Morillo y Anthony Siakoli, dos jóvenes participantes de programas de Fundación Pioneros, fueron los encargados de presentar una gala en la que varios usuarios relataron su experiencia en primera persona. «Poco a poco he conseguido ser mejor persona». «Lo que soy es parte de ellos». «Aquí he encontrado buen rollo y ambiente cálido, y a mis mejores amigos». Fueron algunas de las emocionadas palabras del evento en el que no faltó un agradecimiento a toda la sociedad riojana.