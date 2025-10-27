Por los caminos de progreso de Sagasta

J. Sainz Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Liberal desde la cuna, el hijo de Clemente Mateo-Sagasta y Esperanza Escolar, dos destacados defensores de la libertad en la España incierta y atrasada de Fernando VII, iba a ser un personaje crucial en los avances progresistas de mitad del siglo XIX. Llegó a ser siete veces presidente del Gobierno, pero antes que político fue ingeniero y periodista, y en todas sus facetas fue «defensor de la modernización» del país, también desde el punto de vista de las infraestructuras de comunicación.

En el año del bicentenario de Práxedes Mateo-Sagasta (Torrecilla en Cameros, 1825-Madrid 1903), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dedica al ilustre riojano una exposición que lo describe así, 'Un ingeniero de caminos por la senda del progreso'. La muestra, comisariada por el historiador riojano José Luis Ollero Vallés, fue inaugurada este lunes en la sede de la entidad en Madrid por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y Miguel Ángel Carrillo, presidente del colegio, entre otros asistentes.

La exposición, visitable hasta el 21 de noviembre, contiene 78 piezas, algunas de ellas inéditas, procedentes de treinta instituciones y colecciones particulares: fotografías, cartas inéditas, objetos, libros, instrumental técnico, pinturas, esculturas, planos y caricaturas, mapas y todo tipo de documentos. «Una selección –según Ollero– que ofrece un retrato cultural, político y humano de Sagasta, uno de los personajes más significativos de la historia española contemporánea».

Se articula en tres apartados. El primero aborda su etapa inicial como ingeniero en Zamora y Valladolid que refleja los retos de las obras públicas en la España del XIX y su pertenencia a los llamados 'soldados del progreso', pioneros en la construcción de la red de carreteras y ferrocarriles.

El segundo bloque se centra en su trayectoria política, iniciada en 1854 como diputado por Zamora y marcada por un ascenso constante dentro del liberalismo progresista. Presidente del Gobierno en siete ocasiones, Sagasta ejerció las más altas responsabilidades con una continuidad inédita en la España contemporánea.

Y la tercera sección de la muestra se adentra en su faceta más personal mostrando el entorno familiar y los rasgos íntimos que completan el retrato de un hombre cuya vida combinó ingeniería, política y un firme compromiso con el progreso.

Vocación de servicio público

El resultado es el retrato de alguien empeñado en sacar el país de su atraso secular, desde el joven ingeniero que fue en sus comienzos profesionales hasta su larga carrera política. Tal como se le describe en la exposición: «Fue un defensor de la modernización a través del ferrocarril y las infraestructuras, convencido de que el desarrollo técnico era condición necesaria para el desarrollo social. Y fue también quien, como presidente, restableció el sufragio universal masculino en 1890, convencido de que la voz del pueblo debía estar en el centro de la vida pública»

Para sus colegas, «Sagasta encarna la vocación de servicio público que ha caracterizado siempre a los ingenieros de caminos, canales y puertos». «Con esta exposición –añaden desde el colegio– celebramos la herencia de un profesional que entendió que el conocimiento técnico solo cobra pleno sentido cuando se pone al servicio de la sociedad, un principio que también define los valores fundacionales de nuestra profesión. En este tiempo de grandes desencuentros políticos, debemos reivindicar el espíritu de Sagasta y su compromiso con mejorar nuestro país».

LA EXPOSICIÓN 'Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso'

Comisario José Luis Ollero Vallés

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Madrid (c. Almagro, 42)

Fechas hasta el 21 de noviembre (de 09.00 a 20.30 horas)

Un daguerrotipo y otras cuatro piezas cedidas desde La Rioja Entre las piezas de la exposición 'Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso', destaca un daguerrotipo de hacia 1844, el primer retrato conocido de un joven Práxedes, encargado el año que ingresó en la Escuela de Caminos. La fotografía, perteneciente a la Fundación Sagasta y expuesta por primera vez, ha sido recientemente reconstituida por Joaquín Paredes Piris a partir de una imagen en fotomecánica de prensa publicada por Diario LA RIOJA en 1925, en el número especial por el primer centenario de Sagasta. Otra pieza curiosa es el cuaderno de Matemáticas de la Academia de Masarnau (cedido por el Instituto de Estudios Riojanos), con ejercicios manuscritos por Sagasta mientras se preparaba para superar el examen de ingreso en la Escuela de Caminos Entre las obras pictóricas figura una reproducción en lienzo del óleo original realizado por José Nin y Tudó en 1885 titulado 'Retrato de Sagasta en la Restauración' (adquirido este año por el Museo de La Rioja y cedido para la ocasión). De Torrecilla, pueblo natal de Sagasta, procede el retrato de su padre, Clemente Mateo-Sagasta, a los noventa años, obra de Pedro Honteza Durán (cedido por el Espacio Sagasta). Y, por último, la partida bautismal fechada en la parroquia de San Martín de dicha localidad el 22 de julio de 1825, al día siguiente de su nacimiento. Además de curiosidades como el instrumental utilizado por los ingenieros de la época y numerosas obras de arte, la exposición muestra una recreación audiovisual de las intervenciones parlamentarias de Sagasta y un valioso conjunto de correspondencia personal.

