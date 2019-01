Aniversario redondo y punto de inflexión en la compañía de Ullate Escena del espectáculo '30 años de danza'. : / Fernando Marcos ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Viernes, 18 enero 2019, 10:25

'30 años de danza' no sólo es un espectáculo de aniversario, sino que coincide con un punto de inflexión en la compañía de Víctor Ullate. El maestro enfoca ya su futuro hacia la Casa de la Danza para niños desfavorecidos y Eduardo Lao, su director artístico desde el año 2001, acaba de pasar los bártulos a la bailarina Lucía Lacarra. «Lucía es una maravillosa intérprete, pero no es coreógrafa. Y si hasta ahora casi todas las creaciones que hacíamos eran nuestras y no las cobrábamos, ahora esto va a cambiar». Reconoce Ullate que el problema de la compañía es el dinero. «La compañía necesita ayuda, no sé si más ayuda privada, pero Lucía no lo va a tener fácil en ese aspecto». En este momento de tránsito, tanto Ullate como Lao trabajan estrechamente con la bailarina guipuzcoana, pero pronto soltarán las riendas. «En el momento que me libere un poco me pondré a trabajar en la Casa de la Danza, un proyecto muy bonito pero en el que hay que unir energías, ideas y ganas», comenta Ullate. Y explica que en este momento están detrás de conseguir un lugar para su puesta en marcha. «Me gustaría que fuese en Madrid, pero si en otra ciudad deciden hacer una Casa de la Danza estaría muy gustoso en ello. Aún no hay nada concreto, la entidades están entusiasmadas pero no es un momento propicio, el país está muy revuelto».