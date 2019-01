Una selección de animes que han destacado durante 2018 Captura de imagen tomada del anime 'Violet Evergarden' La animación japonesa del pasado año ha dejado títulos reseñables como 'A Place Further Than The Universe', 'Banana Fish' o 'Devilman Crybaby D. LAS HERAS Logroño Viernes, 11 enero 2019, 17:51

Este pasado año, la industria del anime -término que identifica popularmente a la animación audiovisual de procedencia japonesa- nos ha dejado más de una joyita. Por ello, nos hemos animado a realizar esta variada lista de recomendaciones de los títulos que han despuntado entre el resto durante el 2018.

Antes de comenzar, conviene mencionar que esta recopilación omite segundas, terceras o vigésimo cuartas temporadas de obras como One Piece -anime que inició su transmisión en 1999 y que cuenta con 867 capítulos a sus espaldas-, centrando nuestra atención únicamente en las nuevas licencias que nos ha dejado la pasada temporada.

A Place Further Than The Universe

Capítulos: 13

Estudio: Madhouse

A pesar de la escasa publicidad que recibió, 'Sora Yori Mo Tooi Basho' –nombre original de la obra en japonés– se ha convertido en una de las mayores sorpresas del año. Tras una apariencia colorida y sencilla, la trama de esta serie ha sabido captar ese 'buscar tu camino' que significa la adolescencia. Y es que la personalidad de las cuatro protagonistas, a diferencia de lo estereotipadas que puedan parecer debido a su diseños, está construida de una forma tan humana que hace que cualquiera pueda empatizar con ellas. La historia comienza con Mari Tamaki, una joven de secundaria que ansía vivir una experiencia reseñable antes de terminar sus estudios, que le motivará a viajar a lugar más lejano que el espacio: la Antártida.

Banana Fish

Capítulos: 24

Estudio: MAPPA

Parece mentira que esta adaptación del manga de 1985 de Akimi Yoshida trate temas que a día de hoy mantengan el interés del público y se sientan actuales. El fondo del argumento, que toma forma dentro del crimen organizado de Nueva York, tiene el tratamiento crudo y poco edulcorado que sugiere. Ash Lynx, el protagonista, controla una de las zonas de la ciudad de Nueva York bajo el mando del mafioso Golzine Dino, quien ha abusado sexualmente de él desde niño. Éste se verá envuelto en el misterio de 'Banana Fish', nombre que su hermano repite trastornado una y otra vez tras su vivencia como soldado en la guerra de Irak.

Golden Kamuy

Capítulos: 12

Estudio: Geno Studio

Lo más reseñable de este anime es el exquisito, y repleto de detalles, trato que se le da a la cultura 'aynu' en la obra, plagada de connotaciones literarias. Y es que esta cultura japonesa siempre ha tenido una presencia destacada en muchas de las producciones niponas. Sus creencias, su forma de vida e, incluso, sus vestimentas han estado presentes multitud de animes y mangas, como en la Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki. La historia se desarrolla en el año 37 de la era Meiji, tras la guerra Ruso-Japonesa, con la búsqueda de un valioso tesoro de oro por parte del dúo protagonista.

Megalo Box

Capítulos: 13

Estudio: TMS Entertainment

Esta obra de ciencia ficción consigue brillar con alma propia, resaltando todo aquello que hacía especial a los animes de los 90. El dibujo, la estética, el diseño de los personajes, la música y el tono de la narrativa, toman de referencia los títulos de hace unas décadas, dando un resultado único al ser adaptado con las capacidades técnicas actuales. En un mundo donde ciudades enteras aparentan estar completamente abandonadas, el boxeo se abre camino como uno de los deportes más aclamados y practicados. Sin embargo, a sus participantes se les suma una especie de exobrazos que añadirán un mayor factor de riesgo.

Violet Evergarden

Capítulos: 13

Estudio: Kyoto Animation

Pero si un anime a destacado por su carácter audioviusal, ese ha sido 'Violet Evergarden'. El estudio al cargo de esta serie ha superado con creces al resto de estrenos del año; con una fotografía, iluminación, efectos sonoros y especiales, que son dignos de estudio capítulo a capítulo. Si bien su argumento no ha destacado especialmente, lo cierto es que ha dejado una de las creaciones más bellas del medio. La historia se remonta a una época de posguerra, donde nuestra protagonista -que ha dedicado su vida al conflicto bélico- se queda sin ocupación, y se empecinará en entender el significado de sus sentimientos.

Hisome to Masotan

Capítulos: 12

Estudio: BONES

Esta es el claro ejemplo de 'no juzgues a un libro por su portada' de la lista. En un mundo contemporáneo y similar al nuestro, los dragones son parte de éste, pero están escondidos bajo las Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón. Lo curioso y bizarro de la historia es el cómo: disfrazándose de aviones caza. Puede que para los aficionados a animes 'mecha' (grandes robots antropomórficos pilotados por humanos), esto sea una simplificación del género. Pero lo que realmente sobresale del argumento es la relación que el dragón, Masotan, tiene con su piloto, Hisome, una joven inocente que tiene por costumbre decir en voz alta todo lo se le pasa por al cabeza.

Piano to Forest

Capítulos: 12

Estudio: Fukushima Gainax

Se trata de la adaptación del manga de 1998 de Isshiki Makoto, que versa sobre la amistad de dos niños, unidos por la música clásica y su pasión por el piano. Kai es hijo de una prostituta y vive de forma humilde en un destartalado piso en la frontera de la ciudad con el bosque, pero guarda un secreto: el piano en la arboleda junto a su casa, que toca siempre que puede. Por otro lado, Shuuhei es el hijo de una familia acomodada que se muda al pueblo para cuidar de su anciana abuela y que recibe clases particulares con el piano que tiene en su casa.

Cells at Work!

Capítulos: 13

Estudio: David Production

Hataraku Saibō -título de la obra en japonés-, o lo que es lo mismo, el 'Érase una vez el cuerpo humano' del anime. Ingeniosa representación del organismo humano que, lejos de tomar esta premisa como mero contexto, adquiere un considerable trasfondo didáctico al representar las enfermedades e infecciones, así como la reacciones de nuestro cuerpo ante ellas, con gran fidelidad. Tanto es así, que se ha hecho viral entre sus seguidores un video en el que un titulado en Medicina cerciora los elementos fisiológicos de la misma.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Capítulos: 13

Estudio: A-1 Pictures / Clover Art

Este anime trata sobre el síndrome de la pubertad, una dolencia experimentada en la adolescencia a causa del exceso de sensibilidad e inestabilidad. Sakuta Azusagawa, estudiante de segundo en una preparatoria cercana a Enoshima, conocerá a varias chicas que estén sufriendo distintos formas de este fenómeno paranormal. Pero, quizás, el caso más curioso sea el primero con el que se presenta la serie, cuando el joven conoce en la biblioteca a Mai Sakurajima. La joven está realizando un experimento disfrazada de conejita al no poder ser vista por nadie, exceptuando al protagonista.

Devilman Crybaby

Capítulos: 10

Estudio: Science SARU / Aniplex / Dynamic Planning / Netflix Japan

La reinvención del clásico homónimo de 1972 de Gō Nagai es la culminación estilística del autor que la adapta, Masaki Yuaasa -tras títulos como 'The tatami galaxy','Ping-pong: the animation' o, incluso, una versión anterior de 'Devilman'- que rompe con todos los principios estéticos concebidos en el anime, hallando una obra que con seguridad trascenderá con el paso de los años. Pero su apartado gráfico no es lo único a señalar, pues éste se funde y aporta significado a la pérdida de identidad, la desintegración de la familia o el racismo, que aparecen en la obra.