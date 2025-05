«Nuestros conciertos satisfacen a la gente y eso es lo importante»

El 13 de enero de 2024 Tierra Santa actuó en la sala The Hangar de Logroño dentro de la gira de su disco en directo ' ... Todos somos uno' y agotó las entradas. Un año y cuatro meses después el grupo de heavy rock riojano regresa a casa con un nuevo álbum de estudio 'Un viaje épico', publicado el 29 de noviembre de 2024 en vinilo y cedé (Maldito Récords). Actuará en el mismo recinto (llamado ahora sala Rever) este sábado 24 de mayo, a las 21.30 horas. Las entradas anticipadas cuestan 20 euros y en taquilla valdrán 25. Hablamos con el cantante, guitarrista y compositor Ángel San Juan, que con bajista Roberto Gonzalo es uno de los integrantes originales de la banda.

– ¿Espera seguir contando con el apoyo del público riojano en este concierto en Logroño?

– Tengo como norma no saber las entradas que van vendidas. No es superstición ni nada parecido. La verdad es que estamos en casa y casi llenamos la sala con los amigos.

– ¿Cómo les ha ido por América?

– Muy bien. Ha sido una de las mejores giras que hemos hecho allí a nivel de infraestructura y de la respuesta de la gente. Fue todo muy bien, quizá un poco apretada en cuanto a fechas, pero el resultado para nosotros es muy satisfactorio. Llevamos muchos años como grupo y estamos clavados en el corazón de la gente. En Latinoamérica tenemos algo especial con el público.

– ¿Notan desde el escenario esa relación especial con los seguidores de los países americanos?

– Sí. También aquí en España. No nos podemos quejar. Quizá en Latinoamérica, por el momento que viven de alza, ha sido una gira multitudinaria. Se nota por una sencilla razón, porque ellos no saben las canciones que vamos a tocar y las cantan al unísono, hasta las melodías.

– No han parado de tocar desde hace meses aquí y al otro lado del charco ¿qué supone para Tierra Santa?

– Para nosotros es muy importante hacer una gira por nuestro país, porque somos de aquí y el público nos ha hecho ser quienes somos. Queríamos hacer una presentación del disco lo más extensa posible aquí y empezamos con unos quince conciertos. Luego nos fuimos a México, volvimos a España, regresamos a Latinoamérica, incluida Centroamérica, y ahora seguimos quemando la carretera aquí.

– En América parte del grupo se quedó en casa y la formación varió ¿qué ocurrió?

– Coincidió con quehaceres de Juanan (teclista) y Dan (guitarrista) y tuvimos que buscar músicos sustitutos que dieran la talla. Ha sido una gran experiencia. Se incorporó Javi Montilla (teclista) que conocíamos aunque no habíamos tocado con él y cumplió perfectamente. Alberto Marín (mastercheff) era un desconocido para nosotros, pero desde el primer momento se metió en la película y como persona es un diez. En la batería estuvo Alain Díez, que grabó con nosotros el directo. Alex Alonso, el batería principal grabó el nuevo disco. En realidad, en función de su disponibilidad, tenemos dos baterías que son profesores y tocan en otros grupos. Antes algo así era impensable, pero hoy en día no. Si la gente se involucra y pone pasión, se nota. En todos los 'meet and greet' (encuentros con fans) de América les llamaban por su nombre, les conocían.

– ¿Qué previsión tiene para 2025?

– La gira comenzó a principios de diciembre y termina a finales de este mes de mayo. Son más de cincuenta conciertos. En junio y julio vamos a parar y en agosto tocaremos en el festival Leyendas del Rock y otros lugares. Queda pendiente Estados Unidos. Con el tiempo hemos conseguido bastantes seguidores y la última vez que fuimos hicimos nueve conciertos allí. Estamos con la incertidumbre de ese señor que ha entrado a mandar, pero seguramente iremos a principios de 2026. Seguimos hacia delante y pensando en otro nuevo disco.

– ¿Cómo viene la inspiración?

– No me pongo a componer en un momento determinado sino que estoy componiendo constantemente, grabando cosas y haciendo canciones.

– Apenas han pasado seis meses de la publicación de 'Un viaje épico' ¿Qué respuesta ha tenido el disco?

– Lo que me llega de seguidores es que ha sido muy bien aceptado. Hay que tener en cuenta que tenemos muchos discos y llevamos muchos años. Quizá si lo transportas a otro momento podía ser un álbum distinto, pero al final manda la gente que, de alguna manera, te hace parte de su vida con tu música. Eso resulta difícil de superar. Para mí 'Un viaje épico' y 'Destino' (2022) son de los mejores trabajos que hemos hecho. En la promoción, me quedé con que había gustado y no es fácil después de doce discos.

– ¿Cómo lo llevan al directo?

– Estamos tocando dos temas de los nuevos en directo. Con la gira de 'Destino' interpretamos seis de ese disco, pero con este hemos elegido 'Un viaje épico' e 'Ícaro', un medio tiempo muy emotivo que funciona en directo y la gente le está sacando jugo.

– ¿Qué importancia tiene la elección de los temas?

– Es importante que el directo suba y baje, buscamos equilibrio. El 90% de los directos de nuestra carrera ha sido salir al escenario y empezar como bestias, pero esta gira es distinta. Empezamos pausados, con 'Un viaje épico' y seguimos con 'Rumbo a las estrellas', que hacía mucho que no interpretábamos, lo mismo que 'Canto de las sirenas' y 'El bastón del diablo'. Va de menos a más y es interesante porque resulta más natural y con un mayor contacto con el público.

– ¿Cuánto tiempo están tocando?

– Aproximadamente una hora y tres cuartos, con canciones que no se pueden quitar, las que más gustan de todas las que tenemos. Aparte de meter nuevas canciones, queremos retomar otras, pero tienes que quitar y este es el problema de siempre. Al final creo que nuestros conciertos satisfacen a la gente que viene a vernos y eso es lo importante.

–¿Algún mensaje para el concierto del sábado en Logroño?

–Que espero que guste lo que estamos haciendo y que venga la máxima gente posible para que que disfrute de nuestra música.