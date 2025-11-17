Ana Rujas y Carlos Hipólito protagonizan la semana teatral del Bretón en Logroño 'La otra bestia' y 'Música para Hitler' llegan este fin de semana al escenario logroñés

La Rioja Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:39

El Teatro Bretón continúa la programación del 46 Festival de Teatro de Logroño con dos propuestas destacadas para este fin de semana: 'La otra bestia', de Ana Rujas, y 'Música para Hitler', protagonizada por Carlos Hipólito en el papel de Pau Casals.

'La otra bestia': viaje a las sombras interiores

El viernes 21 de noviembre, a las 20:00 h, el Bretón presenta La otra bestia, un monólogo escrito e interpretado por Ana Rujas. La obra profundiza en la crisis emocional de Sara, una mujer atrapada entre la ruptura de su relación y su propio desasosiego.

La aparición de «La Otra Bestia», su alter ego, refleja un torbellino de pensamientos violentos, vulnerables y contradictorios. El montaje propone una mirada intensa sobre la identidad, la supervivencia emocional y la lucha constante entre luz y oscuridad.

'Música para Hitler': Carlos Hipólito interpreta a Pau Casals

El sábado 22 de noviembre, también a las 20:00 h, el escenario acoge Música para Hitler, una obra basada en hechos reales que retrata el exilio de Pau Casals en Francia tras la Guerra Civil.

El montaje muestra su compromiso con los refugiados españoles y revive el dilema que afrontó en 1943, cuando recibió una invitación para tocar ante Hitler. Este conflicto ético es el eje de una pieza que reivindica la figura del músico como símbolo de integridad y defensa de los derechos humanos.