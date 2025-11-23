LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mississippi Queen & The Wet Dogs. PROMOCIONAL

Ana Goñi | Cantante

«Somos como una familia y hacemos partícipe al público»

Mississippi Queen & The Wet Dogs actúa hoy en la sala Fundición dentro del Logroño Soul Festival y presentará su segundo disco, 'Phoenix'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

La sala Fundición de Logroño continúa con el Logroño Soul Festival y hoy, a las 20.00 horas, actuará el grupo bilbaíno Mississippi Queen & The ... Wet Dogs, con entradas anticipadas por 15 euros y 18 en taquilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

