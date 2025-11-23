La sala Fundición de Logroño continúa con el Logroño Soul Festival y hoy, a las 20.00 horas, actuará el grupo bilbaíno Mississippi Queen & The ... Wet Dogs, con entradas anticipadas por 15 euros y 18 en taquilla.

– Comenta en un vídeo que noviembre se está poniendo frío y que, si el domingo la gente quiere algo de calorcito, tiene que ir al concierto de Logroño...

– (Risas). El calorcito que ofrecemos viene por muchas vías. Primero, siempre que un grupo de personas se reúne para celebrar algo que tiene que ver con nuestra emociones, eso enciende un hornillo dentro de cada uno. Luego, nosotros podemos ofrecer por momentos potencia que es el reclamo de muchas bandas, pero también somos como una familia, nos tratamos así en el escenario, hacemos al público partícipe de esa sensación y así recibe el calorcito de la cercanía. Para terminar, está el calorcito que le entra a uno cuando, disfrutando de una buena sesión de música soul, funk, se mueve y entra en calor en la parte más literal.

– Habla de soul y funk ¿Cómo define el estilo de su banda?

– Siempre hemos sido una banda bastante ecléctica. Dentro de lo que es la música de raíces americanas, antes tocábamos puramente música negra y en el segundo disco incluimos algún palo más country, más rock sureño. Diría que lo que tocamos es una amalgama de música de raíz americana que pasa por el soul, el funk, gospel, blues y rock and roll.

– El concierto de hoy sirve para presentar el segundo disco 'Phoenix' ¿no?

– Eso es. Sí que estuvimos con el primer disco en la sala Fundición, pero desde que sacamos el segundo (la semana pasada se cumplió un año) todavía no habíamos podido pasar por Logroño. Teníamos una cuenta pendiente.

– ¿Qué tal ha resultado este último disco?

– Estamos súper contentos. Tuvo reseñas buenísimas. De hecho, la revista Ruta 66 lo eligió dentro del top 15 nacional 2024, algo que fue un honor y para una banda tan underground como la nuestra nos pilló de sorpresa, es gratificante vernos entre artistas muy grandes a nivel nacional. Habíamos puesto mucho trabajo y sentimiento en el disco.

– ¿En qué momento se encuentra ahora el grupo?

– Como no nos dedicamos exclusivamente a este grupo (hay quienes tienen otros proyectos y yo soy profesora de lengua rusa en la Universidad del País Vasco). No hablamos de estar de gira, lo que hacemos es dar conciertos siempre que podemos. Hemos recorrido todos los puntos de la península en el último año y seguimos. Es nuestro plan a futuro y, mientras tanto, ya empezamos a componer el siguiente disco. No somos una banda de sacar álbum cada dos años porque no lo necesitamos. Siempre primamos que la música salga de la necesidad interna de crearla y no de una exigencia externa. No somos una fábrica de donuts, vamos a nuestro ritmo (risas).

– ¿Cómo será el concierto de hoy?

– Nuestros conciertos son una experiencia fantástica para todo tipo de público, para pasarlo bien y conectar con las emociones a partes iguales. Hacemos una música muy disfrutona en general.