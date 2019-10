«Amamos y odiamos igual, no hemos cambiado tanto desde el Antiguo Egipto» Antonio Cabanas. :: l.r. Antonio Cabanas | Egiptólogo y escritor El autor de 'bestsellers' como 'El ladrón de tumbas' presenta su última novela sobre la reina Hatshepsut en el Aula de Cultura J. SAINZ Logroño Jueves, 10 octubre 2019, 07:28

Quince siglos antes de nuestra era, al comienzo de la décimo octava dinastía de los faraones del Antiguo Egipto, su periodo de máximo esplendor, la hija de Tutmosis y nieta de Nefertari se va a convertir en «la reina más fascinante de la antigüedad». Hatshepsut protagoniza 'Las lágrimas de Isis', la última novela de Antonio Cabanas (Las Palmas, 1966), autor de 'bestsellers' como 'El ladrón de tumbas' y 'La conjura del faraón'. El egiptólogo la presenta hoy en el Aula de Cultura de Diario LA RIOJA-UNIR (Ibercaja, 19.30 h.) como 'el último secreto de Egipto'.

-¿Qué hace a Hatshepsut tan fascinante?

-Es un personaje colosal. Gobierna durante un periodo grandioso y demuestra una talla política extraordinaria. Engrandeció a su pueblo después de tantos años de guerra contra los hicsos, los llamados 'reyes pastores' que habían conquistado Egipto. Su reinado fue de paz y un gran bienestar. Pero su sello especial es que gobernó en un mundo de hombres y lo hizo con mucha sabiduría. Sería 'la dama de hierro' de la antigüedad; un animal político. Todo Egipto doblegaba la cabeza ante ella.

-Y eso que las mujeres eran relegadas en las dinastías. ¿Es su novela una forma de reivindicación de la mujer en la Historia?

-Por supuesto. Lo cierto es que la mujer en el Antiguo Egipto gozó de un grado de libertad que en algunos lugares no han sido superados hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, eran las mujeres las que otorgaban la realeza pero era difícil que ellas mismas la ostentaran. De hecho, la llegada de Hatshepsut al poder fue una auténtica partida de juego de tronos llena de intrigas y subterfugios.

-Me consta que se documenta con todo rigor. ¿Cómo lo ha hecho en este caso, tratándose de un personaje cuya memoria fue perseguida y borrada por ser mujer?

-Su memoria fue perseguida, más que por ser mujer, por el tipo de reina que fue. No hay muchas obras sobre ella, pero yo me voy siempre a los lugares sobre los que escribo y Hatshepsut dejó un legado arquitectónico de primera magnitud. Fue una de las mayores constructoras.

-¿Dónde se encuentra ese legado?

-Sobre todo en el templo principal del complejo de Deir el-Bahari, el templo funerario de Djeser-Djeseru, que significa 'el Sublime de los Sublimes', porque lo era realmente. Aquello es una biblia de piedra. Es la historia de su reinado. Está todo allí. Es una obra grandiosa. Allí se cuenta, por ejemplo, su famoso viaje al país de Punt, de donde trajo el árbol del incienso, la mirra, animales exóticos... Cuenta cómo se extraían los obeliscos y se transportaban por el Nilo hasta Karnak, que tardaban un año en bajarlos. Hatshepsut fue la que más obeliscos levantó además de templos por todo Egipto. Era muy devota de los dioses.

-¿Cómo la imagina?

-Nadie puede saber cómo era en verdad, pero solo una mujer con carácter pudo haber gobernado así. También tuvo a su lado a dos hombres vitales para su reinado: Hapuseneb, el sumo sacerdote de Amón, un templo que tiempo después tendría más poder que el propio faraón; y Senenmut, un hombre sabio que tenía Egipto en la cabeza, que llegó a ostentar 92 títulos ejecutivos y con el que Hatshepsut tuvo una historia de amor que supera la de Marco Antonio y Cleopatra. Sus enterramientos guardan su deseo de volver a unirse en la otra vida. Cada treinta años se oficiaban jubileos para que alguien leyese sus textos y ellos volviesen a revivir.

-¿Era tan mágico como creemos el pensamiento de los egipcios?

-Era el país de los dos mil dioses. Todo estaba envuelto por esa magia, que era el motor de su pensamiento. Pensaban que la palabra tenía poder. Pensaban que si escribían un texto funerario podían resucitar. Por eso escribían. Por eso también las maldiciones escritas para ser cumplidas al leerlas.

-¿Sigue siendo una aventura explorar y estudiar el Antiguo Egipto?

-Desde luego no es simple turismo; tiene más de aventura.

-Y de película. ¿Sigue vivo el interés popular por la egiptología que han despertado el cine o la literatura?

-Hay modas, pero la novela histórica goza de buena salud y tiene un público fiel. Hay incluso egiptomanía, que es algo que ya le ocurrió a los sabios de Napoleón a finales del XVIII y que movió a toda Europa a excavar en Egipto. Hoy se conoce mucho de sus tres mil años de historia, pero la magia de Egipto es que queda cerca de un setenta por ciento bajo la arena del desierto y cada descubrimiento lo hace más interesante.

-¿Existe en el Egipto actual sentimiento de expolio por parte de Europa?

-Sí que existe, pero no olvidemos que esto comenzó en el siglo XIX como una invitación del propio Egipto a cambio de ayuda para su modernización. Y es muy difícil revertir la situación porque, entre otras cosas, Egipto no tiene medios para conservar tantos tesoros. Egipto atrae porque exhala magia, es magia en estado puro. Y no hay que olvidar que la cultura griega, sobre la que se asienta nuestra civilización occidental, estudió la cultura egipcia: Platón, Pitágoras, Euclides... Los egipcios encriptaban su saber para que lo descubrieran solo aquellos que lo merecieran.

-Sin duda usted se ha hecho merecedor de ello. ¿Cómo se despertó su interés de egiptólogo?

-Desde el Bachiller, con doce años. En el libro de Historia salía la famosa máscara funeraria de Tutankamón y ese misterio me subyugó.

-Hasta el punto de convertirse en toda una autoridad. Y también un apasionado. He leído que ha llegado a dormir en la pirámide de Keops.

-Eso fue hace mucho, pero fue una experiencia muy respetuosa.

-¿Se siente allí algo especial? ¿Cree usted en algo mágico?

-Yo soy absolutamente racional y no creo en nado esotérico, pero algo se siente. Y es científico: la gran pirámide es un condensador de energía, le está dando el sol africano todo el día y eso se nota. Es como un hormigueo en la piel e incluso algo parecido a un calambre si metes la mano en ciertos conductos de aireación.

-¿Y miedo?

-No, solo una vez tuve un susto con un nido de cobras. Pero ningún temor. Las pirámides no dejan de ser monumentos funerarios. Ellos las erigían como lugares de ascensión para llegar a las estrellas. Era lo que ellos creían y hay que visitarlas con todo respeto.

-¿Qué piensa alguien racional en lugares tan concienzudamente diseñados y construidos para trascender a la otra vida?

-Solo trato de entender a personas que se sentían garantes de un orden cósmico creado por los dioses.

-¿Qué queda de usted mismo en su literatura?

-Mis obras tratan de mostrar el alma del ser humano. Me tengo por un furibundo seguidor del ser humano. Cuando hablo del Antiguo Egipto hablo de personas. Pinto un escenario evocador y exótico, pero también muestro cómo eran las personas. Y es que tampoco hemos cambiado tanto. Cambia la forma pero el fondo subyace. Seguimos teniendo las mismas ambiciones, amamos y odiamos igual, los rencores son los mismos... El hombre ha buscado por encima de todo el poder. Esto no ha cambiado. He conocido a muchas personas y cada una tiene su historia. Ese humanismo es el que quiero compartir poniendo un poco de mí mismo y de mi alma en lo que escribo.