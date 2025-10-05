Alexandra Zamfira y Andrés Sánchez ganan el 42º Concurso de Canto Ciudad de Logroño

Hasta cuarenta voces de primer nivel internacional se han dado cita este fin de semana en el 42º Concurso Internacional de Canto Ciudad de ... Logroño, organizado por la CLA Pepe Eizaga, que este domingo celebró la gala de entrega de premios en el auditorio municipal.

Presidieron el palmarés la rumana Alexandra Zamfira, de 28 años, y el cubano Andrés Sánchez, de 32 años, que se alzaron con el primer premio, dotado con cinco mil euros, en categoría femenina y masculina, respectivamente. Los segundos puestos, con una dotación de dos mil euros cada uno, recayeron en Julia Merino (Málaga) y Daniel Gallegos (México), mientras que la tercera posición, con un premio de mil euros, fue para Antonella Zanetti (Argentina) y Alonso Cano (Guadalajara).

Del certamen, al que concurrieron cuarenta cantantes, 28 españoles y 12 extranjeros, de los que quince accedieron a la final que se celebró el sábado, se repartieron en la gala de clasura otros reconocimientos. Así, el trofeo a la 'Voz de más porvenir' fue a parar a Rocío Muñoz, de 20 años, natural de Guadalajara.

También hubo galardones particulares para las mejores interpretaciones, como el de zarzuela, que reconoció la valía de María Jacinta Barbachano, de México, en su interpretación de la romanza 'Yo quiero a un hombre de El Cabo primero'; o el trofeo 'Pedro Lavirgen' al mejor intérprete de ópera que fue a parar a Begoña Gómez, de Palma de Mallorca, por el aria 'Sein wir wieden gut'.

Asimismo, el premio 'Ópera de Oviedo, que da derecho a participar en una producción que se exhiba en el teatro ovetense, recayó en la malagueña Julia Merino; mientras que el trofeo 'Antón García Abril' fue para la madrileña Laura Pulido.