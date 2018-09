La OMS alerta del aumento del sedentarismo Un joven con sobrepeso come una pieza de bollería industrial. :: B. Lorenzo / efe La entidad avisa de que el 25,8% de los españoles no realiza suficiente ejercicio físico diario J. LUIS ALVAREZ MADRID. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:56

El 25,8% de los españoles no realiza a diario el ejercicio físico necesario para mantenerse en perfecto estado de salud, aunque este no es sólo un problema nacional: según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.400 millones de adultos realizan a diario una actividad física insuficiente, lo cual los expone a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia o algún tipo de cáncer.

La investigación, realizada entre 2001 y 2016, destaca que las mujeres son más sedentarias que los varones. En el conjunto mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realizan una actividad física suficiente. En el caso español, el 22,9% de las mujeres y el 30,5% de los varones no llegan a los mínimos para considerar que llevan un nivel de vida saludable.

La OMS recomienda a los adultos que dediquen al menos 150 minutos semanales a una actividad física moderada (caminar deprisa, nadar, pasear en bicicleta o trabajos físicos de ocio como jardinería o bricolaje) o 75 minutos de ejercicio más intenso (correr, ciclismo, tenis o practicar un deporte colectivo). Según el organismo de Naciones Unidad, realizar periódicamente una actividad física es fundamental para prevenir y tratar enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes o el cáncer de mama o de colon. Las ENT provocan el 71% de todas las muertes en el mundo, entre ellas, la de 15 millones de personas cada año con edades entre los 30 y los 70.

El informe, publicado en la revista 'The Lancet Global Health', es el primero que se realiza a escala mundial sobre sedentarismo. Según la autora principal del estudio, Regina Guthold, «a diferencia de lo que ocurre con otras grandes amenazas para la salud mundial, los niveles de actividad física insuficiente no se reducen en el mundo, y más de una cuarta parte de los adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados para tener una buena salud».

Los investigadores encontraron que de los 168 países incluidos en el estudio, los adultos más sedentarios se encuentran en Kuwait (67%), Samoa estadounidense (53%), Arabia Saudí (53%) e Irak (52%).