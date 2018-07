Hay agua líquida en Marte, ¿habrá vida?

Hay agua líquida en Marte. Ya no hay duda. Un grupo de científicos italianos zanja esta semana en la revista 'Science' un debate de décadas sobre si existe o no agua en estado líquido en el planeta rojo. Se sabía desde hacía tiempo que la hubo en el pasado, que fluyó por su superficie y la modeló, pero no había pruebas de que existiera en la actualidad. Ahora, el radar de la 'Mars Express', una veterana sonda europea que orbita el mundo vecino desde el 25 de diciembre de 2003, ha descubierto en el subsuelo del polo Sur marciano un lago de 20 kilómetros de diámetro. La masa de agua se encuentra a solo 1,5 kilómetros de profundidad, y su hallazgo vuelve a poner a Marte en el centro de la aventura más apasionante, la búsqueda de vida fuera de la Tierra.

Marte es hoy un mundo frío y seco, con temperaturas que oscilan entre los 20ºC y los -143ºC, hostil para la vida porque, además, la radiación ultravioleta achicharra su superficie. Si alguna vez surgió la vida en el planeta rojo, los científicos creen que podría haber encontrado refugio en el subsuelo. En los últimos 20 años, las misiones orbitales y los pequeños todoterrenos han descubierto hielo de agua en los polos y permafrost -la capa del suelo que está congelada de forma permanente-, pero no había pruebas de la existencia de agua líquida. Se sospechaba que podía haberla en la base de los casquetes polares. Ahora las ha encontrado el instrumento Marsis de la 'Mars Express', el primer radar acústico subsuperficial utilizado en otro planeta.

Como en la Antártida

Entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, Roberto Orisei, del Instituto Nacional de Astrofísica italiano, y sus colaboradores usaron Marsis para explorar una región llamada Planum Australe, en el polo Sur de Marte. Descubrieron así, a 1,5 kilómetros de profundidad, una anomalía de 20 kilómetros de diámetro cuyo perfil de radar es similar al de los lagos de agua líquida encontrados en la Tierra en el subsuelo de la Antártida y Groenlandia. «Puede tratarse de agua líquida con una alta concentración de sales o de una salmuera», indica Felipe Gómez, microbiólogo del Centro de Astrobiología que no ha participado en el estudio, pero que colabora en la misión de 'Curiosity' y trabaja en la habitabilidad de Marte.

A pesar de la extremadamente baja temperatura en esa zona del polo Sur (alrededor de los -68ºC), el agua podría estar en estado líquido. «Se han encontrado en la superficie de Marte sales de sodio, magnesio y calcio que podrían reducir el punto de congelación del agua hasta los -74ºC», explica en un comentario en 'Science' la investigadora Anja Diez, del Instituto Polar Noruego. En la Antártida, indica, hay lagos donde la concentración de sales hace que el agua permanezca líquida hasta los -13ºC frente a los -2ºC de la del océano.

«Es un hallazgo muy interesante y con potencial de cara a la búsqueda de vida», indica Gómez, especializado en el estudio de extremófilos, los organismos que viven en condiciones extremas aquí, en nuestro planeta. «Los hay que viven en el infierno en la Tierra, a, por ejemplo, temperaturas de 100ºC», indica. «Siempre que se habla de agua líquida, se abre una puerta para la vida», advierte Agustín Sánchez Lavega, director del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco y responsable científico de la Cámara de Monitorización Visual de la 'Mars Express', una de las joyas de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El hallazgo recuerda el del lago Vostok, a cuatro kilómetros de profundidad bajo el hielo antártico y donde se han encontrado microorganismos vivos, aunque no puede descartarse a día de hoy que no se introdujeran durante los trabajos de perforación. Es decir, que se trate de contaminación «Tenemos que evitar que pueda pasar algo así en Marte», dice Gómez, quien cree que lo primero que se hará es declarar zona de especial protección ese lugar del polo Sur marciano. Ya existen en Marte otras zonas así, en las que se deberán tomar «especiales precauciones» a la hora de visitarlas. Por ejemplo, aquellas donde se han descubierto grandes concentraciones de hidrógeno y, por tanto, podría haber agua.

«Hemos explorado solo una pequeña región. Es emocionante pensar que podría haber más de estas bolsas subterráneas de agua en otros lugares, aún por descubrir», apunta Oroseis. Podría haber agua líquida en el subsuelo de Marte en otros sitios a menos profundidad, coinciden Gómez y Sánchez Lavega. Por de pronto, una cosa es segura: hay agua líquida en el planeta rojo y ese es el primer requisito para la vida.