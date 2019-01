«Agobiaba a su novia y ella suplicaba: 'que me dejes, déjame ya'» Domingo, 20 enero 2019, 00:05

Diana vive en Callosa y tiene 19 años, como la joven víctima de la última agresión sexual. Así describe a Joffre, el miembro de la pandilla alicantina sobre el que pesan otras tres denuncias: «Un chulo, un descarado y un faltón. Me chillaba 'rubia, ¿por qué no saludas?'. Otras veces hacía ruido con su moto». Para ella aún fue más desagradable ver cómo el chico «agobiaba a su novia mientras ella le insistía y suplicaba: 'que me dejes, que me dejes'». Mujeres más mayores y chicas del pueblo coinciden en calificarlo como «rebelde», «peligroso» o «chulo». Juani, una comerciante de la zona, revela la afición de Joffre a las artes marciales y nos lo muestra en una foto de su móvil con un pañuelo a lo Karate Kid. «¿De niño? Muy borde, de los de navajitas y si un día se cabreaba con alguien, ese se iba caliente...». Un joven ecuatoriano nos recibe en su tienda. Teme hablar de Joffre. «Lo que espero es que no nos juzguen a los de nuestro país aquí por una barbaridad de unos pocos».