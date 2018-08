Una adolescente contrae el VIH cada dos minutos L.R. Domingo, 5 agosto 2018, 23:30

Según un nuevo informe de UNICEF, titulado 'Women: At the heart of the HIV response for children' (Mujeres: en el centro de la respuesta al VIH entre los niños), alrededor de 30 adolescentes de entre 15 y 19 años contrajeron el VIH cada hora el año pasado. Este informe ofrece estadísticas sobre la epidemia mundial del sida y su impacto sobre los más vulnerables.