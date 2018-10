Adiós a una voz universal Los Reyes y personalidades del mundo de la música, la cultura y la política ensalzan la figura de Montserrat Caballé J. L. ALVAREZ MADRID. Domingo, 7 octubre 2018, 01:06

Representantes de todos los estamentos, desde la Casa Real hasta el mundo de la cultura pasando por la política o instituciones líricas y escénicas coincidieron ayer en ensalzar la personalidad, la dedicación y la vitalidad de Montserrat Caballé. Los homenajes comenzaron poco después de conocerse la muerte de la diva española más universal y continuarán durante los próximos días, con reconocimientos hacia la soprano en los principales escenarios del mundo.

La Casa Real hizo público un comunicado en su cuenta de Twitter en el que destacó que «la Caballé», como se refieren a ella, era «la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes». Los Reyes recuerdan en su mensaje que la «personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida».

Quienes más sintieron la pérdida de la diva fueron sus compañeros. El tenor Josep Carreras recordó que «de todas las sopranos que he escuchado en vivo, no he escuchado nunca a ninguna cantar como Caballé». Carreras, en declaraciones a Catalunya Radio, incidió en la vitalidad de la soprano y en «la calidad de su voz y su técnica». Otro grande de bel canto, Plácido Domingo, recibió la noticia del fallecimiento de la diva «con gran tristeza». «Era una gran cantante española, catalana, de gran calidad humana», añadió. La también soprano Ainhoa Arteta, gran amiga de la Caballé, ensalzó su figura como «referente español y mundial», porque, según dijo, fuera de España «se la consideraba muchísimo más».

El ministro de Cultura, José Guirao, no dudó en considerar a la artista fallecida «como lo que fue, una de las más grandes». «La recordaremos siempre, no solo por sus grandes papeles en la ópera, sino por los gestos emocionantes, como cuando cantó sobre las cenizas del Liceo de Barcelona, que fue una de las casas en las que desarrolló su carrera y su vida». El ministro también recordó la actuación de Montserrat Caballé junto al líder de Queen, Freddie Mercury, en la canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona y añadió que «hoy España pierde una de sus grandes artistas». A aquella mítica canción hizo referencia el guitarra de la banda británica, Brian May, que dijo que la diva fue «una inspiración para todos nosotros, pero especialmente para Freddie».

También lamentaron la pérdida de la diva las salas donde cosechó sus principales éxitos. De esta manera el Gran Teatro del Liceo de Barcelona destacó que Montserrat Caballé fue «una de las sopranos más importantes de la historia». También a través de Twitter, el Teatro Real ensalzó la «gran personalidad y voz inigualable para todos nosotros». The Royal Opera House de Londres destacó que la soprano «inspiró a millones de personas a lo largo de su carrera con su impresionante voz». Otro de los míticos escenarios operísticos, el Teatro La Fenice de Venecia, en un breve mensaje en las redes sociales, aseguró que «la recordamos conmovidos, consagrada para siempre a la música».

«Gran embajadora»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que con Caballé «muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente». «Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros», agregó. En el mismo sentido, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, rindió tributo a «una mujer extraordinaria y una cantante única», que con la ópera y sus actuaciones «llevó el nombre de Cataluña al mundo» entero.

También para el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la soprano barcelonesa es «una de las personas más importantes del siglo XX y un icono de la música internacional cuyo legado disfrutaremos siempre».

Entre los muchos mensajes de condolencia destacaron los de Raphael, que en un mensaje en Twitter dijo: «Hoy te fuiste a cantarle a los ángeles. ¡Te quedas para siempre en mi corazón y en el de millones de gentes que te hemos admirado en el mundo entero! Gloria a ti». El actor Antonio Banderas quiso igualmente homenajearla, dando su «adiós a una de las más grandes de la lírica en el mundo y una de las grandes voces de todos los tiempos».