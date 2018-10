Adiós a Eduardo Arroyo, cáustico modernizador de la pintura El artista Eduardo Arroyo, el pasado 10 de septiembre en Segovia. :: Pablo Martín / Efe Fallece a los 81 años el escritor, escultor y polemista, que se exilió en París en los 50 y regresó en los 70 para renovar el arte español MIGUEL LORENCI Lunes, 15 octubre 2018, 00:13

Barcelona. Pintor cáustico y radical, como Goya, vivificador, crítico y decisivo modernizador de la figuración española del último medio siglo, Eduardo Arroyo murió ayer a los 81 años, víctima de la enfermedad contra la que batallaba desde hacía tiempo. Artista autodidacta y corrosivo, antifranquista declarado, exilado en París desde los últimos 50, recuperó su presencia en la España del tardofranquismo confirmándose como uno de los grandes de la pintura española contemporánea. Adscrito a la llamada 'figuración narrativa', fue además periodista, escritor, escenógrafo, escultor, ceramista, cartelista y siempre lúcido polemista. Su obra está en los grandes museos españoles y europeos.

«Al menos en lo plástico, España va bien, como nos dicen los más altos responsables del país, porque en este país siempre se pintó muy bien», ironizaba Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) cuando el Museo Reina Sofía inauguraba la más extensa e intensa exposición dedicada por una institución española a su singular e irónica obra. Él aspiraba a sentirse parte de esa rica tradición que va de Velázquez a Picasso y dedicó casi toda su vida «al proyecto de ser pintor», aunque tocara otros muchos palos.

La vida creativa era para Arroyo «una desesperada conquista del lenguaje pictórico». Una obsesión constante, como lo fue su afán por saber y estar al día sobre España en los tiempos en que era un refugiado político en París, hacia donde partió casi como apátrida en 1958. En la capital gala se inició como periodista y se autoformó como pintor. Aquel alejamiento produjo en él «una obsesión por España» que se puede rastrear en su pintura. Tras la muerte de Franco vinieron «los años difíciles» en los que su obsesión se trasmuta en interés por otros exiliados como José María Blanco White, Angel Ganivet o Lluís Companys.

Defensor de la tauromaquia, para este heredero de Goya El Prado era «una presencia constante y definitiva». «Fue mi verdadera isla de libertad cuando adolescente, y una demostración de que en este país siempre se pintó bien», decía el artista, que expuso sus grabados en la casa de Velázquez y Goya en 1991.

Velázquez fue siempre otra obsesión, «el ejemplo de la perfección absoluta y de lo que ya no se podrá hacer». En lo pictórico se sentía «más próximo y más de acuerdo con mis bisabuelos que con mis primos carnales». Entre sus admirados «bisabuelos» citaba a Picabia, De Chirico, Max Ernst o André Derian, además de Picasso. «Los que siempre hacen obras maestras no me interesan mucho», decía el autor de piezas clásicas del siglo XX como 'Vivir y dejar morir o el final trágico de Marcel Duchamp', realizada junto a Gilles Aillaud y Antonio Recalcati, y que expuso en París con enorme escándalo en 1965. Con Aillaud y Recalcati había firmado el mismo año el 'Manifiesto Pictórico' contra el informalismo imperante en la época.

Su interés literario nació de la convicción de que «además de haberse pintado bien, en este país se ha escrito medianamente bien». Su primer texto, 'Treinta y cinco años después', una denuncia contra el franquismo, se publicó en 1974. En 1986 estrenó en Múnich su primer drama, 'Bantam'. En 1989 editó en Francia su autobiografía, 'Sardinas en aceite', que generó un escándalo a ambos lados de los Pirineos por sus acusaciones contra personajes de la vida política y cultural de ambos países. 'Minuta de un testamento', su libro de memorias, apareció en 2009.

Realizó escenografías para teatro y ópera, como 'Off limits', de Adamov (1969 y 1972); 'Wozzeck', de Alan Berg (1971); 'En la jungla de las ciudades', de Brech (1973); 'La vida es sueño' (1981); 'Pálida madre, tierna hermana', de Jorge Semprún para el Festival de las Artes de Weimar de 1995, o 'La casa de los muertos', de Leos Janeck, que inauguró el Festival de Salzburgo.

Entre sus muchos reconocimientos figuran el Premio Nacional de Artes Plásticas y la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes. Era caballero de las Artes y de las Letras por el Gobierno francés y recibió el premio de la Fundación Simone y Cino del Duca-Instituto de Francia.