Actual preestrenará once títulos de cine de calidad El Escenario de Culturas Contemporáneas comenzará el 2 de enero con un pasacalle itinerante de Tanque Gurugú

El festival Actual 19, que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero, comenzará con un espectáculo cómico itinerante para el público familiar y también incluye en su programación once preestrenos de películas de calidad con trasfondo social.

El director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés; la concejal de Cultura de Logroño, Pilar Montes; el programador de cine del festival, Félix Abel de la Cruz; y el responsable del Café Bretón, Colo Cortés, han presentado este viernes en una rueda informativa el contenido cinematográfico de Actual 19.

El Escenario de Culturas Contemporáneas comenzará el 2 de enero con un pasacalle itinerante de Tanque Gurugú, que partirá de la plaza de toros y recorrerá el parque del Ebro. Asaco Producciones emplea el humor en este montaje para abordar la situación que viven los refugiados en la actualidad y la absurdez de las fronteras, ha detallado Rodríguez Osés.

Luego, el auditorio de Riojafórum será el escenario, a partir de las 12 horas, de una divertida comedia musical para toda la familia, que combina la magia y el teatro. 'Niko, pequeño vampiro' es la historia de un vampiro que no encaja con la idea preconcebida que tienen de él y de una niña (Anika) que no es como las demás. Tdiferencia apuesta por la protección a la infancia y juventud, fomentando valores de igualdad, respeto, prevención de la violencia y tolerancia.

Preestrenos nacionales

Por otro lado, el festival aproximará al gran público once grandes ejercicios de cine. Serán preestrenos a nivel nacional, con reconocido prestigio y premiados en los festivales donde han participado. Como siempre, garantía de calidad. La programación de esta edición destaca también por el trasfondo social y el papel de la mujer en muchos de los títulos incluidos. Cuatro de los ocho largometrajes que se proyectarán en el Teatro Bretón y en la Filmoteca Rafael Azcona están dirigidos por mujeres.

La comedia, el drama, la animación, la música, el thriller o el suspense son el telón de fondo de las películas que conforman el cartel. Islandia, Líbano, Canadá, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Vietnam, Dinamarca, Francia, Polonia y España firman el origen de historias sorprendentes y profundas.

El Teatro Bretón centraliza los cinco títulos más trascendentes de esta edición. La primera película (2 de enero, 'Kona fer í stríd' o 'La mujer de la montaña') llega avalada por el excelso trabajo de la actriz, Halldóra Geirharðsdóttir, quien ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid. Del mismo modo, la película acaba de ser galardonada con el Premio Lux, un galardón que entrega el Parlamento Europeo a las películas que ilustran los valores sociales europeos o la diversidad cultural, y con el Premio del Público en el último Festival de Sevilla.

Desde Líbano, cantera de excelentes propuestas, llega la película del 3 de enero: 'Capharnaüm'. Dirigida por una directora comprometida, como es Nadine Labaki, es una historia angustiosa, pero con final esperanzador, que ha sido muy apreciada en todos los festivales donde ha estado. Quince minutos de ovación despidieron su proyección en el Festival de Cannes.

'La chute de l'empire américain' o 'La caída del imperio americano' (4 de enero) es una comedia irónica, una corrosiva crítica al capitalismo con aspecto de thriller. Dirigida por Denys Arcand, fue Premio Frispesci en la Seminci de Valladolid. Es una película sorprendente y adorable, muy recomendable.

La víspera de Reyes (5 de enero), con horario especial (18 horas), el Teatro Bretón acoge la proyección del largometraje ruso 'Leto'. Este sugerente maridaje entre el cine y la música está dirigido por Kirill Serebrennikov, ahora mismo en arresto domiciliario, y es una de las sorpresas de la temporada. Es un soplo de aire fresco en blanco negro, con divertidos números musicales, y un viaje por el rock en la Rusia comunista de los años 80, influenciada por bandas legendarias como Led Zeppelin y David Bowie.

La colombiana 'Pájaros de verano', dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, cierra el ciclo del Bretón (día 6) en Actual 19. Basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en el país sudamericano, la película nos traslada a los años 70, cuando la juventud norteamericana abrazó a la cultura hippie (y, con ella, a la marihuana). Esta película ganó el Premio Fenix a la Mejor Película Iberoamericana y es la apuesta de Colombia para los próximos Oscar.

Cine matinal, en la Filmoteca Rafael Azcona

El ciclo matinal de la Filmoteca Rafael Azcona abre el telón con un homenaje a la película 'Campeones' (día 3), un fenómeno social que ha reunido en los cines de España a más de tres millones de espectadores. Este largometraje de Javier Fesser cuenta en su reparto con varias personas discapacitadas y un solo actor profesional (Javier Gutiérrez). Durante la proyección en Actual 19, algunos de sus protagonistas, como Alberto Nieto y Sergio Olmo, acompañarán al público riojano.

'The miseducation of Cameron Post' (4 de enero) está dirigida por la directora de origen iraní-estadounidense Desiree Akhavan e interpretada en su papel protagonista por la actriz y modelo Chloë Grace Moretz. Esta obra fue reconocida como Mejor Película en el Festival de Sundance y recibió la Espiga de Plata en la última Seminci.

La vietnamita Ashleigh Mayfair ha dirigido 'The third wife' (5 de enero), ganadora del premio RTVE-Otra Mirada, que la ha reconocido por la extrema sensibilidad con la que presenta a mujeres que viven sin salida y por el inexorable camino de esperanza en el futuro que plantea.

El maratón, en Cines 7 Infantes

'Climax', 'The house that Jack built' y 'Another day of life' cierran el cartel cinematográfico en el maratón de Cines 7 Infantes.

La ganadora del último Festival de Sitges, 'Climax', es una experiencia psicotrónica dirigida por Gaspar Noé. 'The house that Jack built' es la última y polémica película del controvertido director Lars Von Trier (también fue aclamada en Sitges). El largometraje animado 'Another day of life' es una hermosa historia que merece ser contada y ha sido dirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow.

Sueños en corto, en el Café Bretón

La decimocuarta edición de Sueños en Corto permitirá disfrutar de una selección de cortometrajes durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero en el Café Bretón (19 horas). Como ya es tradición, el público ejercerá de jurado para escoger a la mejor propuesta (600 euros para el primer premio) y al mejor participante local (300 euros). El acceso al Café Bretón es libre hasta completar aforo.