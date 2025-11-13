LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Elyella, en un Actual anterior.

Actual agota los abonos y todas las entradas de los grandes conciertos 53 días antes

En el escenario Unir están previstas actuaciones como la de Siloé, Exuvia, Elyella, Lagartija Nick, Marlena, Love of Lesbian y Carlos Ares

La Rioja

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:49

Todos los abonos y las entradas para las noches de conciertos en el escenario Uniruniversidad se han agotado con 53 días de antelación, «nuevo récord», según anunció este jueves el festival Actual en sus redes sociales.

En el escenario Unir están previstas actuaciones como la de Siloé, Exuvia, Elyella, Lagartija Nick, Marlena, Love of Lesbian y Carlos Ares. Desde su Instagram, Actual daba las gracias «de corazón por la confianza que cada año depositáis en vuestro Festival Actual. Sois los mejores, el motor que lo hace posible edición tras edición».

Además de la sección de grandes conciertos, Actual ofrece otras posibilidades, como el Coffee Party Actual, el vermú torero, el museo Würth, el café cantante, Actual urbano, Guerra de Bandas, Sala Fundición, Actual DJ... La expectación por el certamen ya se notó desde que se pusieron a la venta sus primeros abonos, aún en aquel momento ciegos. Aquellos primeros quinientos apenas duraron cinco horas.

Previsto, como desde 1991, la primera semana de cada año, Actual es conocido por ser el primer festival del año en España. Su programa suele estar encabezado por conciertos de música contemporánea, aunque también ofrece muestras de cine, teatro, danza, pintura o arte contemporáneo.

