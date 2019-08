El activismo climático de Greta Thunberg llega a Nueva York Greta Thunberg, junto a su padre, al llegar a Nueva York. :: e. p. La activista desembarca en Estados Unidos tras cruzar el Atlántico en un velero y pide a Trump que «escuche a la ciencia» COLPISA / AFP Viernes, 30 agosto 2019, 22:27

nueva york. Aplaudida y vitoreada por unas 200 personas, la joven activista por el clima Greta Thunberg llegó en la noche del miércoles, hora española, a Nueva York tras cruzar el Atlántico en un velero durante quince días, llamó a poner fin a la «guerra contra la naturaleza» y sugirió a Donald Trump que escuche a la ciencia. «Mi mensaje para él es que simplemente escuche a la ciencia, obviamente él no lo hace», dijo Thunberg, de 16 años, en una conferencia de prensa, al ser consultada sobre qué le diría al mandatario estadounidense que niega el calentamiento climático.

Thunberg dijo que no cree que pueda convencer a Trump de la urgente necesidad de acción si otros no lo han logrado, y explicó que por eso se concentra en crear la mayor conciencia posible en otras personas. «Necesitamos tomar acciones. Si no será demasiado tarde. No esperemos más, hagámoslo ahora», urgió.

La joven, que participará en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en septiembre, no quiso hacer el viaje en avión para no generar emisiones de carbono, y el velero 'Malitzia II' le ofreció llevarla. La adolescente contó que no tuvo un solo mareo en el viaje desde Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, aunque sus piernas aún tiemblan en tierra firme.

La joven que se convirtió en ícono de la lucha contra el cambio climático tras idear hace un año huelgas estudiantiles cada viernes para llamar a los gobernantes y políticos a la acción también habló de los devastadores incendios en la Amazonía, en su mayor parte provocados por agricultores para expandir el área de cultivos y pastoreo de ganado. Los incendios «son una clara señal de que necesitamos parar de destruir la naturaleza y de que nuestra guerra contra la naturaleza debe terminar», dijo.

La ONU le dio la bienvenida a Nueva York con una flotilla de 17 veleros, uno por cada meta de desarrollo sostenible. Thunberg viajó a Nueva York en el 'Malizia II', pilotado por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, y por el experimentado navegante alemán Boris Herrmann.