Acelerado curso de arte moderno Fernando Díaz La exposición 'Index' de Demetrio Navaridas en el Museo de La Rioja destaca en las propuestas de Actual DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 3 enero 2019, 10:13

Un recorrido por las exposiciones de artes plásticas del festival Actual 2019 es un acelerado curso de arte moderno, se pasa de la nada al todo, cualquiera puede renegar del arte y reconciliarse con él en una sola tarde. Hay casi de todo porque en el arte, actualmente, vale casi cualquier cosa, para bien y también para mal.

Una de las exposiciones más destacadas es 'Index' de Demetrio Navaridas, que se puede ver en el Museo de La Rioja. Sólo con comprobar que reunió ayer en su inauguración a lo más granado del arte actual en La Rioja (Rosales, Castellot, Reyes, Balanza, Cenzano, Mariano Espinosa, Pedro Espinosa, Ana Sanz... y hasta a Pablo Sainz Villegas) da una pista de que lo que allí se puede ver merece la pena. La muestra es una retrospectiva de su trayectoria artística y ofrece veinticinco cuadros de gran formato, dos fotografías de su intervención en 'Arte en la Tierra', dos esculturas por encargo de Villegas y Baco y una serie de bustos de maniquí.

Explicando ayer la obra 'Incendio en el archivo' (2007), cargada de fuerza y significado, Navaridas confesó su situación personal a la hora de darle forma: «Aquello no se podría quedar en la puñetera y miserable angustia», motivo por el cual afrontó la pintura de ese cuadro.

Ese es Navaridas, que también muestra un paisaje colorista de Islallana «con un tratamiento extrañamente pop», y quien, sincero y cargado de razón, también expuso: «Llega un momento en el que uno no tiene necesidad de ser ni coherente, así que me tiré por el impresionismo abstracto». Aplauso.

Demetrio Navaridas en plena explicación, visitantes en la Casa de la Imagen y 'Departures' en el Wurth / F.D. / S.T.

En La Lonja Olga Diego ofreció la extraña, llamativa, subyugante 'performance' pictórica 'Drawings from the abyss'. Con el rostro tapado para provocar la ceguera y los dedos de las manos convertidos en pinceles, a modo de Eduardo Manostijeras, la artista fue pintando un mural sobre las paredes del local conforme le sugería el público (medio centenar de respetuosos espectadores) motivos como «caballo», «fluidez»... Todo un experimento de arte en vivo en el que no juzgar tanto el resultado como el atrevimiento, el cómo y el por qué. En ese mismo espacio hoy recoge el testigo Boris Hoppek con las proyecciones audiovisuales 'Norte Sur Este Oeste'.

Las cinco exposiciones - Fiver 'Espacio Cunningham' (Ateneo Riojano, de 18.30 h. a 20.30) - Index Demetrio Navaridas (Museo de La Rioja, hasta el 3 de febrero) - Departure Xavier Mascaró (Museo Würth, hasta el 28 de abril) - Norte Sur Este Oeste / Counterpounch Olga Diego (La Lonja, de 19 a 21 h.) -Memorias del futuro Rosa Muñoz (Casa de la Imagen, hasta el 31 de enero)

También hoy se inaugura la exposición 'De buena tinta' de Martín Xsolo en la Sala Ibercaja de la calle San Antón de Logroño. Y a la ola del festival Actual también se ha subido la muestra 'Players' que desde el 5 de diciembre ya se podía contemplar en la Sala Amós Salvador.

En el IRJ, en cambio, se inauguró ayer la muestra de una artista en ciernes como Claudia Rebeca Lorenzo, que fue becada en la XXXIII Muestra de Arte Joven en La Rioja para desarrollar un proyecto que se exhibe bajo el título 'Perro dormido'. Hay dibujos, telas, piezas de cera sobre papel y un brevísimo vídeo proyectado en bucle de un perro desenfocado caminando hacia la cámara... Hay que confiar en el arte.

En la Casa de la Imagen se puede disfrutar de las fotografías de Rosa Muñoz. Hay calidad en ellas. Y mucho trabajo previo. En unas imágenes se representan mobiliarios de hogar en un entorno natural y en otras obras, presentadas en series, se ven collages como los de 'Paisajes del futuro' y piezas tridimensionales como las de 'Desplazamientos' y 'Estratos de tiempo'.

Además, el Museo Würth La Rioja ha abierto 'Departure (Partida)', «una imponente obra» de Xavier Mascaró que «remite a lo humano a través de lo 'atemporal'» y que «nos traslada al pasado».