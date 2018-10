«El abuso tiene más que ver con el poder que con el sexo» El cineasta Enrique Urbizu, ayer en San Sebastián. :: J. E. / efe Regresa a la dirección con 'Gigantes', una serie sobre un clan criminal que recupera al mejor autor de thrillers del cine español Enrique Urbizu Cineasta OSKAR BELATEGUI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 23:10

El regreso más esperado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián era el de Enrique Urbizu (Bilbao, 1962), que siete años después de los seis Goyas de 'No habrá paz para los malvados' no se había vuelto a poner detrás de las cámaras. 'Gigantes' nos devuelve al maestro del thriller en una serie sobre una saga criminal que maneja despóticamente el patriarca del clan, encarnado por José Coronado, actor fetiche del realizador. Movistar estrenará los seis episodios el 5 de octubre. El bilbaíno ha dirigido los tres primeros, pero se responsabiliza de toda la serie.

-¿Qué ha hecho en estos siete años?

-Pelearme, estar a punto de rodar un largo con Telecinco ('2014 hijos de puta'), el guion de una serie sobre la trata de blancas magnífico, que creo que es lo mejor que hemos escrito Mitxel Gaztambide y yo y que de momento no encuentra dónde aterrizar, y dos guiones de largo.

-¿Cómo se siente presentando una serie en San Sebastián?

-Dócil, el mercado manda. Yo nunca he estado muy a favor de los festivales de cine. Los aceptas porque entiendo que son beneficiosos para ambas partes. Es inevitable, son los tiempos que corren. No es un campo de operaciones en el que yo pueda influir o cambiar nada. Ver 'Gigantes' hoy en pantalla grande va a ser una gozada.

-¿Ha trabajado más que con una película?

-Yo curro siempre mucho. Lo he hecho igual de intensamente, aunque con menos tiempo y otros plazos. No he tenido las intromisiones que tienen las series normalmente, que es uno de los grandes hándicaps de este formato.

-El director Alexander Payne, presidente del jurado en el Festival, afirma que vivimos «una edad de oro en la televisión y una edad de mierda en el cine».

-Relativamente cierto. Lo de las series me parece una burbuja hinchada, puro marketing. Hay unas cuantas series excepcionales y unos talentos sobresalientes, pero los ha habido toda la vida en España y fuera de aquí. ¿Y de qué cine hablamos? ¿Del cine comercial 'mainstream' en Occidente? ¿Del cine europeo? ¿De Sorrentino? El cine está lleno de estímulos, de ideas, de diamantes que brillan. Otra cosa es que el ampliamente divulgado sea absolutamente anodino, monótono y que vive de la espectacularización de la tecnología. Esto tiene que ver con la educación del público.

-'Gigantes' muestra un mundo masculino que se resquebraja.

-Un mundo destinado a desaparecer. La serie comienza con la ausencia de la madre y el segundo capitulo se cierra con su presencia, en ese arco está explicada toda la serie. Cuando muere el padre no enseño su tumba, sino la de la madre, porque su ausencia conforma a esos tres individuos. El personaje de José Coronado tiene pánico cuando se queda con sus hijos, y cuando tienes miedo agredes. Es la herencia que deja. La serie la hemos escrito sin ningún complejo en estos tiempos que corren, no hemos tenido en cuenta la corrección política. Porque no se puede escribir así, con autocensura: que si tiene que haber mujeres, el empoderamiento... Son tres hijos de puta que venden cocaína, de qué me estás hablando, en ese negocio nunca ha habido mujeres. Los personajes femeninos van ganando terreno en la serie por su propio peso. Los protagonistas tienen enfrente a un montón de mujeres.

-¿Cree que lo más relevante que ha pasado en el mundo del cine este año ha sido el #MeToo?

-Relevante en un sentido sociológico, pero en un sentido estético no ha cambiado nada. Ahí sigue Kathryn Bigelow haciendo películas y punto. Evidentemente el #MeToo marca un antes y un después en modos y maneras, porque ya era hora de que no camparan a sus anchas los hijos de puta abusadores. Pero es que abusadores de ambos sexos y con ambos sexos siempre ha habido y habrá. El abuso tiene más que ver con el poder que con el sexo, aunque el de mujeres es el que más predomina evidentemente.

-'Gigantes' muestra qué fina es la línea del tránsito de matón a emprendedor.

-Trump. Fíjate si es emprendedor que es el presidente de Estados Unidos. La línea es la misma, solo que dentro y fuera de la ley. Los que están fuera, si no hubiera ley ni bancos no podrían lavar dinero. No es periodismo de investigación, es una constatación desde hace décadas. La 'ley seca' hizo grandes millonarios que crearon sagas que han gobernado el país.