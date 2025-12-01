Abierto el plazo de inscripciones al concurso de cortos de temática social FestivaliCCOO El certamen cambia sus fechas tradicionales de mayo a marzo

La Rioja Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

CC OO de La Rioja ha abierto el plazo de inscripción para su concurso de cortometrajes de temática social 'FestivaliCCOO en Corto 2026'.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta cultural del sindicato iniciada en 2022 con motivo del Primero de Mayo, pero cambia sus fechas tradicionales a marzo.

El objetivo principal del certamen es «utilizar el lenguaje audiovisual para visibilizar los problemas del mundo laboral, denunciar las desigualdades y reflejar la sociedad actual», explica la organización, que detalla que se busca poner el foco «en cómo la lucha diaria y la organización colectiva permiten conquistar derechos y mejorar las condiciones de vida de todas las personas».

Las obras presentadas podrán abordar cualquier temática social o laboral (empleo, vivienda, igualdad, pobreza, salud, etc.), «siempre bajo los principios de justicia social, libertad y solidaridad que reivindica el sindicato».

Eel festival mantiene un premio especial joven. A esta categoría podrán optar obras cuya autoría corresponda a personas de 35 años o menos y que traten problemáticas que afecten directamente a este colectivo.

Premios y plazos

El concurso establece dos galardones económicos: premio al mejor cortometraje, dotado con 500 euros y trofeo y premio al mejor cortometraje joven, que recibirá 300 euros y trofeo.

El plazo para la presentación de obras finalizará el próximo 2 de marzo de 2026. La inscripción es gratuita y está abierta a creadores nacionales o extranjeros con residencia en España.

Los cortometrajes, que no podrán superar los 20 minutos de duración, deben incluir la cortinilla oficial del festival (disponible en la web de CCOO La Rioja).

El envío de las obras se realizará de forma digital al correo rioja@rioja.ccoo.es, adjuntando la ficha de inscripción y el enlace de descarga del vídeo.