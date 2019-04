Un abanico de propuestas de obligada lectura Juan Marín El Día del Libro saca sus ejemplares a la calle y al mercado, y recrea sus obras en el teatro, cine y exposiciones | Los ganadores del Premio Logroño de Narrativa, Jerónimo Tristante y Guillermo Sáez, presentaron sus novelas en sociedad ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Miércoles, 24 abril 2019, 08:37

En su obra ganadora del Premio Logroño de Narrativa, 'Secretos', Jerónimo Tristante practica el domestic noir, es decir, el género de suspense pero sin detectives ni policías de postín. La protagonista es Ana, una abogada que decide parar los pies a Hellen, una mala malísima que juega con los secretos de la gente hasta la extorsión. La novela del autor murciano se ambienta en la costa levantina, con la corrupción como telón de fondo y el poder de la información como nudo argumental.

Tanto 'Secretos' como 'Festival', obra del logroñés Guillermo Sáez ganadora del Premio Logroño de Narrativa en la modalidad de Jóvenes Escritores, acaban de salir al mercado de la mano de la editorial Algaida (organizadora del premio junto con el Ayuntamiento de la capital y Fundación Caja Rioja). Sus autores estuvieron ayer en Logroño para presentarlas.

HOY, MIÉRCOLES Casa de las Ciencias Taller 'Animales científicos y dónde encontrarlos. La Ciencia a través de Harry Potter', para niños de 7 a 12 años. (12.00 horas). Monumento a la Lengua Castellana Performance de danza y teatro 'La metamorfosis de la Lengua'. En avda. de la Paz confluencia con San Millán, en sesiones de 18.00 y 20.00 horas. La Gota de Leche Representaciones de la III Muestra Microteatro (18.00). Y a las 20.00, taller-tertulia con Guillermo Sáez, ganador del IV Premio de Narrativa para Jóvenes. Hablará 'De cómo se me ocurrió escribir una novela y presentarla a un concurso'. Biblioteca de La Rioja Animación a la lectura 'Mi primer Quijote' para niños de 4 a 10 años (12.00). Club de Lectura 'El color de la mirada' (19.00). Y presentación del libro 'Los cuerpos cavernosos' de Nuria Martínez Subero, ganadora del IV Certamen Literario Mujer al viento (19.30)'. Filmoteca Rafael Azcona Se proyecta 'Canción de cuna' de José Luis Garci, basada en una obra de María de la O Lejárraga (20.15). Ateneo Riojano 'Poesía y algo más', un paseo por diversos poetas, canciones e imágenes de la mano de Evelyn Pérez y María Paz García (13.30).

Para Guillermo Sáez (Logroño, 1984), 'Festival' es su primer libro editado. «Es una novela generacional, de esa generación de los 'viejóvenes' en la que a ratos me incluyo y a ratos, no», dice. Su argumento se recrea en los festivales de música tan en boga en los últimos años donde, durante unos días, rige la fórmula del 'todo vale'.

La Plaza de Abastos propone esta semana el trueque de libros, que sirve envasados al vacío

Periodista de profesión (pasó por este diario y otros medios regionales antes de su actual cometido en la sección de Deportes de la agencia Europa Press), lo suyo con la literatura es vocacional. De hecho, trabaja ya en su segunda novela, sobre ciclismo y dopaje. «Seguí desde los juzgados el caso de la Operación Puerto y 'vi cosas que no creerías' -como dicen en Blade Runner-, y eso me marcó y me inspiró mucho».

Jerónimo Tristante, por su parte, prepara una nueva entrega de su popular detective Víctor Ros, al que pretende trasladar a La Habana del siglo XIX. «Podría hacer otro tipo de novela, más introspectiva, pero siempre he querido conquistar a la gente de la calle, al lector, llevándomelo a viajar en el tiempo, a ganar una guerra, a navegar en barco pirata...», comenta este docente de Biología, cuya obra literaria delata su debilidad por el folletín del XIX.

Consciente de los bajos índices de lectura en nuestro país y de que «una mala lectura a destiempo vacuna a un joven contra los libros», para Tristante «lo que más marca a un lector es tener el ejemplo en casa».

El Día del Libro tuvo ayer otros muchos protagonistas en Logroño, entre ellos los ciudadanos que se acercaron a las librerías para adquirir algún ejemplar rebajado (al 10%) y el consiguiente botellín de vino de Rioja, oferta que tradicionalmente (y durante toda esta semana) realiza la Asociación de Librerías de La Rioja en colaboración con el Consejo regulador de la DOCa Rioja, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

En la dieta diaria

Otra curiosa campaña es la promovida por la Biblioteca de La Rioja con el título 'Incorpora la lectura a tu dieta diaria', que ha poblado de libros los mostradores de la Plaza de Abastos. Más aún, en uno de los puestos una amplia oferta de ejemplares envasados al vacío esperan la oportunidad de ser intercambiados por otros títulos, y para ello se invita a los ciudadanos a acercarse hasta el sábado al mercado con un libro bajo el brazo. En este trueque podrán hacerse con clásicos como 'Don Juan Tenorio', 'La isla del tesoro' o 'La Divina Comedia', entre otros muchos.

En la Biblioteca de La Rioja también se toman el Día del Libro con humor, en concreto con humor gráfico. Y de ahí la exposición '¿Qué es una biblioteca para ti?', donde una veintena de humoristas de distintos diarios españoles responden a esta pregunta con sus viñetas. Ahí están Forges, Peridis, Puebla, J.M. Nieto, Gallego y Rey, Ricardo, Idígoras y Pachi, Manel... cargando las tintas unas veces en lo poético, otras en la crítica o en la reivindicación, pero siempre con agudeza. La exposición, realizada la Biblioteca Nacional, se puede disfrutar hasta el 26 de mayo.

El Ayuntamiento logroñés y Cáritas convocaron sendos concursos. En el primer caso, el XXXIII Concurso Literario Infantil y Juvenil 'Día del Libro', para alumnos de 6º de Primaria y de ESO y con premios de entre 1.100 y 200 euros. Cáritas presentó el I Concurso de Relato Corto Solidario, en las modalidades infantil, juvenil y adulto, y con Andrés Pascual como presidente del jurado.

Los libros también fueron ayer protagonistas en el Ateneo Riojano, con una exposición de lo editado en el último año en nuestra comunidad y la cita 'Vino con autores'. O en la Filmoteca Rafael Azcona, donde se proyectó el documental 'Ex librix: the New York Public Library'. El teatro de Lorca ocupó la Gota de Leche y el de María de la O, la Biblioteca de La Rioja.

M.H. 1 Teatro de María de la O. El Teatro Pobre IES La Laboral puso en escena la obra infantil de María de la O 'Viaje de una gota de agua' en la Biblioteca de La Rioja. Antes, se presentó el libro del mismo título, prologado por Juan Aguilera e Isabel Lizarraga. :

J.M. 2 'Vino con autores'. Mar Aísa, Sonia Andújar, Felipe Aragón, Natalia Gómez y Taquio Uzqueda se dieron cita en el 'Vino con autores' programado ayer por el Ateneo Riojano, donde también se expone todo lo editado en La Rioja durante el pasado año.

M.H. 3 En viñetas. '¿Qué es una biblioteca para ti?'. A esta cuestión responden, con sus viñetas, una veintena de humoristas gráficos (Forges, Peridis y Gallego y Rey, entre otros), en la exposición abierta hasta el 26 de mayo en la Biblioteca de La Rioja.

J.M. 4 En la calle y con un Rioja. Como es tradición, los libreros riojanos salen esta semana a la calle con descuentos del 10% y regalan a los lectores un botellín de vino de Rioja, con etiqueta diseñada por alumnos de la ESDIR. Confían en vender 25.000 libros.

M.H. 5 Libros envasados, para su intercambio en la Plaza de Abastos.