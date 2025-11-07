Una gama de eléctricos para conquistar el siglo XXI

El mercado automovilístivo se inclina cada vez más hacia la sostenibildiad, que es uno de los principales criterios de los compradores a la hora de escoger su vehículo. La legislación nacional y europea pone cada vez más trabas a los vehículos contaminantes, y los conductores van decantándose por sus alternativas limpias. En este contexto, el Peugeot 3008 se ha consolidado como un referente indiscutible en el segmento de los SUV compactos y el modelo más vendido en Europa de la marca. El año pasado se presentó la tercera generación de este icónico modelo, que marca un hito en la estrategia de electrificación del Grupo Stellantis.



Con más de 185.530 unidades pedidas hasta abril de este año para las versiones 3008 y 5008, incluyendo 138.763 del E-3008,el nuevo modelo aspira a superar estas cifras ofreciendo un diseño felino y aerodinámico, así como un repertorio de tecnologías que maximizan el rendimiento, la eficiencia y el confort. El nuevo Peugeot 3008 está basado en la plataforma multienergía STLA Medium y ofrece una gama totalmente electrificada, que va desde híbridos suaves hasta versiones puramente eléctricas de altas prestaciones.



Pero lo primero que nos cautiva de este Peugeot 3008 es su diseño exterior, que supone toda una declaración de intenciones. Nos encontramos con la silueta robusta de un SUV tradicional, pero con unas líneas y curvas que recuerdan a la elegancia aerodinámica de un coupé. Su longitud es de 4,54 metros, lo que mantiene sus dimensiones dentro de un rango compacto idónea para la movilidad urbana. Por otro lado, su silueta fastback con alerón flotante aporta un aire que recuerda a la estética de los deportivos. Ese aspecto felino y musculoso queda resaltado por sus faros Pixel LED y sus llantas de aleación. Además, todo en la carrocería está compuesto de materiales ligeros que rebajan el peso y aumentan la eficiencia energética sin sacrificar la seguridad a bordo.

Interior amplio y confortable

También el interior del Peugeot 3008 está concebido para tener el máximo encanto. La firma de la casa que aporta este aspecto de modernidad y sofisticación es el Panoramic i-Cockpit®. Esta pantalla curvada de 21 pulgadas, con resolución de alta definición, envuelve al conductor e integra el cuadro de instrumentos y la interfaz táctil central en un solo panel fluido.



Desde el extremo izquierdo del salpicadero hasta la consola central, el diseño ergonómico coloca la información esencial –como velocidad y autonomía– justo sobre el volante, minimizando distracciones. En el lado derecho, la pantalla táctil permite a conductor y copiloto gestionar el sistema de infoentretenimiento PEUGEOT i-Connect® Advanced, con navegación en tiempo real, multimedia y funciones personalizables.



Por otra parte, el habitáculo es amplio para garantizar la comodidad de conductor y pasajeros. Dependiendo del acabado que escoja el cliente, puede disfrutar opcionalmente de unos asientos delanteros con calefacción y Alcántara; y ventilación y masaje en los acabados GT. La amplitud se traslada también al maletero, que tiene una capacidad de 520 litros en las versiones híbridas y que puede alcanzar los 1619 litros en el E-3008 Dual Motor. El 3008 se queda en la versatilidad para cinco ocupantes, pero las familias numerosas pueden optar por la variante 5008 con hasta siete plazas y 2178 litros de capacidad en el maletero.