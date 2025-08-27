Hasta 12 modelos eléctricos para liderar la movilidad del futuro en Europa
Con una gama de hasta 12 vehículos totalmente eléctricos, el mercado europeo avanza hacia una movilidad más sostenible y accesible. La diversidad de modelos permite adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades, consolidando así un liderazgo que señala el camino del futuro.
La transición hacia una movilidad limpia y sostenible no es ya un proyecto o una idea a futuro: es una realidad y una prioridad a corto plazo. Las firmas automovilísticas llevan ya años trabajando para posicionarse en esta nueva circunstancia. Una de ellas es Peugeot, la marca francesa que ha logrado convertirse en uno de los referentes de esta nueva conciencia verde sobre cuatro ruedas. Con una trayectoria que abarca desde el lanzamiento del pionero Peugeot VLV en 1941 hasta los modernos modelos de la gama actual, Peugeot acredita un compromiso sostenido con la electrificación, la innovación tecnológica y el placer de conducir.
Y es que, aunque pocos lo sepan, la historia de Peugeot con los vehículos eléctricos viene de muy atrás. Tanto como ocho décadas, cuando salió a la luz el Peugeot VLV, un automóvil diseñado durante la Segunda Guerra Mundial para ponerle remedio a la escasez de combustible. Su autonomía era de 80 kilómetros y no superaba los 36 kilómetros por hora, pero fue un precursor en la movilidad eléctrico y un invento crucial para la atención sanitaria o el correo durante la contienda. Desde entonces, Peugeot no ha dejado de evolucionar y de poner todo el talento y la inteligencia de sus ingenieros y diseñadores al servicio de la movilidad limpia.
Así, ha logrado reducir el peso y el tamaño de las baterías y optimizar las prestaciones para ofrecer vehículos que combinan eficiencia, confort y sostenibilidad. Gracias a ello, hoy Peugeot cuenta con una de las gamas de vehículos 100% eléctricos más completas del mercado. Su catálogo abarca desde compactos urbanos como el Peugeot E-208 hasta SUVs como el E-2008, E-3008 y E-5008, además de berlinas como el E-308 y el fastback E-408. Porque la aspiración de la marca es facilitar esta transición a la movilidad verde a personas con distintos gustos, necesidades y aspiraciones.
Un lanzamiento reciente en este sentido es el Peugeot E-208 GTi, el modelo que marca el regreso de las míticas siglas GTi, sinónimo de deportividad y dinamismo. Ahora vuelven en un formato 100% eléctrico, con 280 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos. Su diseño está inspirado en el mítico Peugeot 205 GTi e incluye detalles en rojo, llantas de 18 pulgadas, una carrocería rebajada en 30 mm y un interior con acabados en Alcantara y costuras rojas que evocan su herencia deportiva. Eficacia en su maquinaria, pero también una estética exquisita e inconfundible para los amantes del motor y la elegancia.
Este E-208 GTi alcanza una autonomía de 350 km en ciclo mixto, una potencia optimizada gracias a un sistema de navegación conectado con planificador de rutas que facilita la recarga en viajes largos. El modelo incorpora además la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos, como una bicicleta eléctrica, desde la batería del vehículo. Y para mejorar aún más la experiencia de usuario a bordo del Peugeot E-208 GTi, la app MyPEUGEOT® ofrece funciones como pre acondicionamiento térmico y programación de recarga, lo que permite tener un control personalizado de todas las variables del vehículo.
Siguiendo su empeño por mejorar y hacer más eficiente la autonomía eléctrica de sus vehículos, Peugeot ha logrado dar un salto significativo con el Peugeot E-3008, que ofrece hasta 701 km de autonomía en su versión Long Range de 230 CV. Este modelo combina un diseño aerodinámico con la robustez de un SUV, destacando por su eficiencia y tecnología avanzada. También merece la pena fijarse en el Peugeot E-5008 y sus hasta 668 km de autonomía. Más allá de la potencia de su motor, este SUV es uno de los más espaciosos de su categoría, con capacidad de hasta siete pasajeros. Ambos modelos incorporan la nueva generación del Peugeot i-Cockpit®, que eleva el placer de conducción con un diseño intuitivo y conectado.
Este mismo año Peugeot ha lanzado la versión 325 Dual Motor para los E-3008 y E-5008, con 320 CV y tracción total, diseñada para maximizar el rendimiento eléctrico sin comprometer la eficiencia. De este modo, la empresa francesa refuerza su apuesta por ofrecer vehículos eléctricos en los que las prestaciones deportivas no estén reñidas con la sostenibilidad.
La experiencia del usuario en el centro
Para Peugeot lo relevante no es solamente ser puntero en la innovación tecnológica, sino también en hacer la movilidad eléctrica más accesible. A través del programa Peugeot Electric Promise, la marca ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km para sus vehículos eléctricos, la mejor cobertura en Europa, que asegura una capacidad mínima del 70% en las baterías. Además, los clientes reciben una estación de carga easy Wallbox gratuita y acceso a más de 850.000 puntos de recarga en Europa a través de Free2Move Charge.
En términos de incentivos, Peugeot anticipa también 1.000 euros del Certificado de Ahorro Energético para quienes reemplacen un vehículo térmico por uno eléctrico, sin necesidad de trámites adicionales por parte del cliente. Esta bonificación es compatible con las ayudas del Plan Moves III, que ofrecen hasta 7.000 euros de descuento, permitiendo adquirir un Peugeot E-208 desde 20.000 euros y un E-2008 desde 21.750 euros. Gracias a iniciativas como estas, Peugeot pretende facilitar el acceso de toda la población a vehículos electrificados.
En la filosofía de Peugeot, el usuario está siempre en el centro. Por eso, a la hora de concebir un nuevo modelo, no solo se trata de pensar en rendimiento y autonomía del motor. La experiencia a bordo, el confort y la seguridad son tres de los pilares fundamentales que sostienen todo el proceso de creación en Peugeot. Fruto de esta preocupación, los vehículos incorporan tecnologías avanzadas como el Peugeot i-Cockpit® 3D, que proyecta información en forma de holograma, reduciendo el tiempo de reacción del conductor en medio segundo. Además, funciones como el Park Assist, el regulador de velocidad adaptativo y el sistema de frenado automático elevan la seguridad y el confort, sobre todo en entornos urbanos.
Una carrera hacia el liderazgo
Esta filosofía ha llevado a Peugeot a consolidar su su liderazgo en el segmento de los vehículos eléctricos en Europa, especialmente en el segmento B, donde el Peugeot E-208 fue el modelo más vendido en 2024. En mayo de 2025, la marca registró un récord de matriculaciones de vehículos eléctricos con 562 unidades y una cuota de mercado del 6,7% en España. Modelos como el E-2008, fabricado en Vigo, se mantienen entre los más vendidos, con un 18,8% de cuota en el mercado eléctrico español en 2025.
Con una gama de hasta doce modelos 100% eléctricos que incluyen desde compactos urbanos hasta SUVs familiares, Peugeot está redefiniendo y ampliando la movilidad sostenible. Un difícil equilibrio entre diseño atractivo y moderno, tecnología de vanguardia, alta autonomía e incentivos económicos hacen de estos vehículos una opción ideal para quienes buscan un futuro más limpio sin renunciar al placer de conducir. Modelos como el E-208 GTi, E-3008 y E-5008 no solo representan el legado de innovación de la marca, sino también su visión de un mundo donde la movilidad eléctrica es accesible, emocionante y verde.