Un coche “irresistible” para unirse a la movilidad eléctrica sin renunciar a un diseño deportivo

Tecnología pensando en la seguridad

Gérard Welter, un veterano del Departamento de Diseño de Peugeot, fue quien dio con la tecla para acometer la gran revolución estilística. Una silueta redondeada, sin aristas ni líneas, una amplia superficie acristalada y un aspecto ligero y simpático se unieron para crear un modelo de éxito. Un diseño moderno y sencillo que sigue teniendo una gran influencia en el actual “Estilo Peugeot”, con rasgos que se mantienen en gran parte de la gama. Y es que el Nuevo Peugeot 208 no renuncia al aspecto deportivo y felino y a esa forma de León que da imagen a la firma.



“Trabajar en un modelo tan icónico y exitoso como el 208 siempre es un gran desafío”, reconoce Jerome Micheron, director de producto de Peugeot, “nuestro objetivo era llevar el diseño y el rendimiento del 208 a un nivel más alto, al tiempo que preservamos la esencia de este modelo, para seguir estando en lo más alto de las ventas del segmento B en Europa”.



Pero los puntos fuertes de este vehículo están sobre todo en sus novedades técnicas, algunas de ellas verdaderamente revolucionarias. Un ejemplo de ello es el puesto de conducción i-Cockpit®, que cuenta con una pantalla táctil de 10”, una serie de accesos rápidos a distintas funciones- i-Toggles Switches-y el sistema Mirror Screen inalámbrico. De este modo, el innovador cuadro de instrumentos digitales que se despliega ante el conductor se integra con una serie de funciones de ayuda pensadas para reforzar la seguridad al volante.



Las prestaciones en este aspecto varían en función del acabado, pero podemos enumerar la cámara de visión trasera de 180º y asociada a sensores de aparcamiento, el Pack Safety, que incluye la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas. En función de la versión escogida por el cliente, el Nuevo Peugeot 208 puede incorporar control de crucero adaptativo con función Stop and Go que regula la distancia entre vehículos; alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control pasivo de ángulos muertos. Todo para que lo único de lo que tenga que preocuparse el conductor sea de disfrutar del trayecto.