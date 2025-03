Un nuevo lenguaje de diseño y un motor libre de emisiones para reconquistar las carreteras

Aguantar más de un siglo como marca de referencia en un mercado tan volátil, cambiante y difícil como el automovilístico no es algo al alcance de cualquiera. Se trata de una industria que requiere una innovación constante, una permanente escucha a las necesidades y aspiraciones de los conductores, y un equipo de ingenieros y diseñadores dispuestos a trabajar para no quedarse nunca atrás. Esa ha sido precisamente la filosofía de Citroen, y ello explica que la marca francesa lleve desde 1919 creando vehículos, tecnologías y soluciones de movilidad para responder a las evoluciones de la sociedad. Presente en 101 países y con una red de 6200 puntos de venta en todo el mundo, Citroen y su amplia gama de vehículos sitúa la serenidad y el bienestar del cliente en el centro de su trabajo.



Y la clave para que ese trabajo no deje de sorprender es hacer cosas diferentes y buscar nuevos códigos y lenguajes. Ese es el caso del Nuevo Citroën C3 Aircross, un vehículo del segmento SUV con un diseño de Doble Chevrón y un interior inspirado en los principios C-Zen Lounge : espacio, luminosidad, confort y un alto nivel de equipamiento. Esta nueva generación del C3 Aircross, disponible desde 18.790 euros, sale al mercado con distintos tipos de motorizaciones que incluyen las 100% eléctricas, las híbridas y térmicas.



Este Doble Chevrón aspira a marcar un antes y un después en la categoría SUV, y supone al mismo tiempo una renovación de la oferta de Citroen dentro del segmento B. Con su nueva apuesta de última generación, Citroen quiere que sus vehículos se adapten a las necesidades contemporáneas de eficiencia y pluralidad de energías, relación calidad precio y facilidad de uso. Pero, bajo el punto de vista de la firma francesa, eso no debe suponer renunciar a un interior amplio y cómodo o a un diseño elegante y moderno. Adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a la marca de identidad de la casa es el gran desafío de los fabricantes automovilísticos.