SIERRA Y MAR

Dirección: calle San Vicente, 13 (Villamediana de Iregua)

Teléfono: 622578723

Horario de apertura: de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche

Hace una década, Villamediana de Iregua ganó un nuevo inquilino, Sierra y Mar, en la calle San Vicente. Los pinchos, los emparedados y los bocatitas definen, entre semana, la completa barra de este bar que ofrece desde los desayunos de la mañana al vermú al mediodía, sin olvidar el café en la sobremesa y la caña y el vino al término de la jornada laboral. Una franja horaria amplia que ha permitido a esta cafetería convertirse en un referente en la localidad.

Con una cocina sencilla, pero con el toque Sierra y Mar en cada una de las elaboraciones que salen de los fogones, su oferta gastronómica escala un peldaño más el fin de semana, con pinchos, raciones -donde no faltan los calamares- y tapas que no dejan a nadie indiferente. Además, en el establecimiento trabajan por encargo, con opciones tan interesantes como sus paellas, carrilleras y bacalao al toque Sierra y Mar, que preparan para llevar. No obstante, es su tortilla de patata con boletus, jamón serrano y alioli la que acapara todas las miradas. Un kilo -es lo que pesa- de auténtico manjar que, entera y para llevar, cuesta 16 euros.

Y, entre las tapas, sin duda la reina es la cazuelita de carrilleras y bacalao. Si bien parte de una base tradicional, al vino blanco, en el establecimiento le dan su toque especial, secreto de la casa. Es una de las propuestas que llevan preparando desde que abrieron las puertas de Sierra y Mar hace diez años.

Sus recetas parten de una base conocida, tradicional y riojana. Sobre esa base van innovando y adaptando en función de los ingredientes disponibles. Porque son firmes defensores de la cocina de aprovechamiento. Y lo que no se utiliza en la elaboración de otros platos sirve para dar forma a otra tapa o pincho que de una manera casi improvisada logra su hueco en la completísima barra del local, que cada día abre sus puertas a las 8 de la mañana y permanece abierto hasta la medianoche.

En Sierra y Mar no hay menú del día, pero el gran tamaño de las tapas hace posible que quien traspase las puertas del local pueda salir saciado, mientras disfruta de una variadísima oferta culinaria, donde sobresale, igualmente, su ensaladilla rusa, que en esta época del año es una de las opciones que más se pide.