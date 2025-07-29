CÓMO AFECTA LA MIOPÍA MÁS ALLÁ DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Un 15% de los niños tienen algún tipo de problema visual, como miopía, hipermetropía, ojo vago o estrabismo, que suelen ser las afecciones más habituales hasta los 8 años de edad.

La miopía se está convirtiendo en una de las grandes pandemias del siglo XXI. La combinación de un estilo de vida que hace que pasemos menos tiempo en el exterior, un uso más exigente de la vista debido a los dispositivos y los factores hereditarios están haciendo que se estime que en 2050 más de la mitad de la población tendrá miopía, según el estudio Holden et al. Global Myopia Trends 2000-2050. Ophthalmology 2016.

Conocer los antecedentes de salud visual de la familia y realizar revisiones regulares es imprescindible para diagnosticar la miopía y seguir su avance. Hoy en día existen tratamientos y productos para que, una vez detectada la miopía se pueda ralentizar su crecimiento lo máximo posible, y así prevenir la aparición de enfermedades. Por ello la detección a tiempo es crucial y la vuelta al cole es un buen momento para ver estos síntomas de mala visión en los más pequeños.

EL OJO VAGO, OTRO DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LA INFANCIA

La ambliopía, mejor conocida como ‘ojo vago’ es uno de los problemas de la vista más comunes en niños, siendo 4 de cada 100 los que la padecen. Las principales causas son el estrabismo, la miopía o la hipermetropía.

Detectar precozmente el ojo vago a través de revisiones y entrenarlo a edades tempranas para que deje de ser vago, son los métodos más eficaces para poder conseguir recuperar su funcionamiento óptimo.

MUCHAS HORAS FRENTE A PANTALLAS

Otro de los detonantes de la miopía es la falta de horas en el exterior, sustituida por el aumento de horas frente a pantallas digitales como el ordenador, la televisión o el móvil, tanto para clase como para el ocio.

Estas pantallas emiten cierto espectro de luz azul que nos provoca cansancio ocular al final del día e incluso puedo derivar en dolores de cabeza en el corto plazo. Esto favorece el aumento de la miopía a largo plazo porque trabajamos en una distancia corta para nuestra vista.

DETECTARLO A TIEMPO Y PONERLE SOLUCIÓN ES CLAVE

En Medical Óptica Audición queremos que cuidar de la salud de los tuyos sea fácil y por eso te ofrecemos de manera gratuita revisiones visuales especiales para tus hijos, nietos o alumnos.

En estas revisiones les realizaremos pruebas que nos ayuden a detectar cualquier signo de problema y así poder ponernos en marcha para mejorarlo. Pide cita en medicaloptica.es o en 946 94 12 69 y haz que el inicio del curso sea un éxito. ¡Te esperamos!