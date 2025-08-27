Secciones
La empresa municipal oferta 19.405 plazas en el nuevo programa
Ahora que los centros escolares están ya dando los últimos toques a sus aulas para recibir a los escolares en los próximos días, también Logroño Deporte se prepara para el inminente inicio del curso deportivo 2025-2026.
Ya a principios del mes de agosto, el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y el concejal de Deportes y presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, presentaron oficialmente el programa del nuevo curso, que en esta ocasión lleva por título ‘Date vida’ en referencia directa a la apuesta por la salud que ha hecho la empresa deportiva municipal.
El propio alcalde señaló que el Ayuntamiento trata de “promover el ejercicio físico y el deporte con nuevas actividades, dando prioridad a la salud, y este año con un nuevo enfoque; que nadie se sienta excluido, sino que cualquier persona, independientemente de su condición, tenga las mejores oportunidades y un enorme abanico de opciones para realizar actividad física”. El primer edil de la ciudad añadió que con la nueva oferta, se pretende aumentar la calidad de vida de los logroñeses.
El programa ofrece en esta edición 19.405 plazas distribuidas entre la oferta de actividades dirigidas de la temporada, las campañas escolares, los torneos puntuales de golf, pickleball, y tenis, el torneo municipal de baloncesto, la primera liga municipal de pádel, las actividades del campus Mini Héroes de Navidad, las previstas en la Sala Salud, las de la actividad ‘Super Héroes’ en Las Norias para los institutos interesados, y las ofertadas a través del convenio con las asociaciones de las empresas de la salud y el ejercicio físico, lo que supone 862 plazas más que el año anterior.
El programa de este año contempla una ampliación de la oferta de deporte incluso, con la incorporación del boxeo inclusivo, así como la extensión de nuevas actividades en los barrios de Varea y Valdegastea, aprovechando sus instalaciones deportivas.
El coste total del programa municipal asciende a 1.130.357 euros, de los que 378.947 euros corresponden a los convenios con las diferentes federaciones y clubes en las que Logroño Deporte se apoya a la hora de llevar a cabo el programa.
El edil ha mencionado, además, “a los 128 profesionales previstos para impartir las actividades, todo el personal de Logroño deporte y los 150 profesionales de celaduría, mantenimiento, enfermería, socorrismo y limpieza que procuran que todo el programa se desarrolle con el mayor éxito posible en el marco de las excelentes instalaciones deportivas de la ciudad”.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para el nuevo curso deportivo, como suele ser habitual, se van abriendo de forma progresiva. El programa Concilia ya cuenta con los primeros inscritos. Se trata de abonados de Logroño Deporte que se inscribieron ya entre el 19 y 24 de agosto. Pero para el resto del programa, la inscripción o se ha abierto recientemente o lo hará en los próximos días, siendo los primeros que tienen derecho a hacerlo los abonados.
Las actividades para mayores abrieron la matrícula de abonados el pasado 26 de agosto, y dos días después, el día 28, lo hicieron las actividades para infantiles y mejores.
Los juveniles, podrán inscribirse durante los primeros días de septiembre. El día 2 se abrirá la matrícula para las actividades en pista, sala o aire libre; el día 4 comenzará la inscripción para las actividades suaves y de relajación; y finalmente el día 9 será el turno de los interesados en las actividades específicas de agua y de alta intensidad.
Las personas de discapacidad podrán inscribirse a sus actividades desde el día 1 de septiembre si son abonadas y a partir del 8, si son usuarias; mientras que los ciudadanos que tengan carnet de usuario podrán inscribirse a las actividades generales a partir del día 11 de septiembre.