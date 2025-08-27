Ahora que los centros escolares están ya dando los últimos toques a sus aulas para recibir a los escolares en los próximos días, también Logroño Deporte se prepara para el inminente inicio del curso deportivo 2025-2026.



Ya a principios del mes de agosto, el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y el concejal de Deportes y presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, presentaron oficialmente el programa del nuevo curso, que en esta ocasión lleva por título ‘Date vida’ en referencia directa a la apuesta por la salud que ha hecho la empresa deportiva municipal.



El propio alcalde señaló que el Ayuntamiento trata de “promover el ejercicio físico y el deporte con nuevas actividades, dando prioridad a la salud, y este año con un nuevo enfoque; que nadie se sienta excluido, sino que cualquier persona, independientemente de su condición, tenga las mejores oportunidades y un enorme abanico de opciones para realizar actividad física”. El primer edil de la ciudad añadió que con la nueva oferta, se pretende aumentar la calidad de vida de los logroñeses.