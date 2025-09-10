Logroño Deporte aboga por un deporte más inclusivo

Una de las novedades que presenta el curso de Logroño Deporte es la puesta en funcionamiento de la Sala Salud, en el Polideportivo de Lobete. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, presentó el espacio como un lugar donde “vamos a trabajar con actividades para personas mayores, embarazadas, mujeres mastectomizadas, de la mano asociaciones de personas con necesidades especiales y de aquellas que necesitan ejercicio adaptado a su estado de salud”. Así, ha manifestado, “ya trabajamos con ALCER Personas con Enfermedades Renales, y hemos tenido experiencias muy positivas con deportes adaptados para asociaciones del mundo de la discapacidad”. El objetivo no es otro que hacer el deporte de Logroño aún más inclusivo y hacer bueno el eslogan de la campaña de Logroño Deporte para este curso: “Date vida”.

La empresa deportiva municipal ha contado, para la definición de este nuevo espacio, con la colaboración y asesoramiento del Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF) de La Rioja y de aquellas asociaciones de personas con discapacidad y asociaciones de personas con enfermedades puedan convertirse en usuarias de la sala.

Además, se va a mantener un diálogo fluido entre Logroño Deporte (a través de los profesionales colegiados) y las diferentes asociaciones potencialmente beneficiarias para que éstas conozcan las posibilidades de la sala y del programa de actividad física que en ella se desarrollará.