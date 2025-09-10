Logroño Deporte aboga por un deporte más inclusivo

Secciones
Una de las novedades que presenta el curso de Logroño Deporte es la puesta en funcionamiento de la Sala Salud, en el Polideportivo de Lobete. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, presentó el espacio como un lugar donde “vamos a trabajar con actividades para personas mayores, embarazadas, mujeres mastectomizadas, de la mano asociaciones de personas con necesidades especiales y de aquellas que necesitan ejercicio adaptado a su estado de salud”. Así, ha manifestado, “ya trabajamos con ALCER Personas con Enfermedades Renales, y hemos tenido experiencias muy positivas con deportes adaptados para asociaciones del mundo de la discapacidad”. El objetivo no es otro que hacer el deporte de Logroño aún más inclusivo y hacer bueno el eslogan de la campaña de Logroño Deporte para este curso: “Date vida”.
La empresa deportiva municipal ha contado, para la definición de este nuevo espacio, con la colaboración y asesoramiento del Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF) de La Rioja y de aquellas asociaciones de personas con discapacidad y asociaciones de personas con enfermedades puedan convertirse en usuarias de la sala.
Además, se va a mantener un diálogo fluido entre Logroño Deporte (a través de los profesionales colegiados) y las diferentes asociaciones potencialmente beneficiarias para que éstas conozcan las posibilidades de la sala y del programa de actividad física que en ella se desarrollará.
El programa de la Sala Salud para el nuevo curso deportivo es rico y variado. Se ofrecen diferentes opciones en función de las circunstancias personales de cada usuario:
Circuito básico de ejercicios para personas mayores con fragilidad, entendida como debilidad muscular asociada al proceso de envejecimiento y/o por no realizar una actividad física mínima y que expone a la persona a un riesgo evidente de caídas y de mayor dependencia. Clases mediante un circuito de ejercicios sencillos y seguros en un ambiente controlado. Se realiza en grupo reducido y bajo la supervisión de un profesional físico deportivo.
Musculación desde cero. Clases para personas mayores que quieren iniciarse en el entrenamiento de la fuerza. Un educador físico guía la sesión, adaptando los ejercicios al nivel de cada participante.
Yoga para embarazas. Sesiones de yoga adaptadas para la mujer gestante, enfocadas en posturas suaves, respiración y relajación.
Entrenamiento funcional adaptado. Programa de actividad física diseñado y supervisado por educadores físico-deportivos colegiados, dirigido a mejorar la salud física y mental de las personas con distintas capacidades o con enfermedad.
Reinicio de ejercicio físico. Un programa diseñado para quienes quieren volver a la actividad física después de un largo tiempo de inactividad, o para quienes nunca han hecho ejercicio. El inicio es muy controlado y seguro, con la guía de un profesional. El objetivo es proporcionar una base sólida y segura antes de que la persona pueda pasar a otras actividades del programa deportivo municipal.
Gimnasia Adaptada para Mujeres Mastectomizadas. Un programa de ejercicio físico especializado, diseñado para la recuperación y el bienestar después de una mastectomía. Las sesiones se centran en ejercicios suaves y controlados, enfocados en la movilidad del hombro, la fuerza de la parte superior del cuerpo y la elasticidad de los tejidos.
Además, Logroño Deporte se mantiene abierto a estudiar cualquier actividad física adaptada que las asociaciones pudieran plantear para sus miembros.