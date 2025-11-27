La historia de Iberaval en La Rioja cumple ya quince años, un periodo en el que la entidad ha consolidado su papel como socio financiero de referencia para autónomos, microempresas y pymes. Desde su llegada a la comunidad, la sociedad de garantía ha financiado más de 3.290 operaciones por un importe total de 282 millones de euros y mantiene un riesgo vivo de 110 millones, que se traduce en el sostenimiento de más de 8.000 empleos.

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, subraya que el trabajo desarrollado en la comunidad es «constante y cercano», fruto de una labor que insiste en calificar de «trabajo, más trabajo y búsqueda de soluciones». Por su parte, el director de la entidad en La Rioja, Miguel Ángel Gordillo, recuerda que la confianza de las empresas riojanas en Iberaval «ha permitido construir una relación sólida, que se apoya en la agilidad y la personalización de cada operación».

Iberaval cuenta actualmente con 1.700 socios en La Rioja y respaldo institucional a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), que ha convertido a esta SGR en su aliado estratégico para la ejecución del programa ADER Financia.



El papel de Iberaval se inscribe en la política económica regional, que apuesta por una combinación de riesgo compartido y eficiencia financiera. El modelo de sociedades de garantía permite movilizar capital privado a partir de fondos públicos, multiplicando el impacto en el tejido productivo. En La Rioja, esta estrategia se traduce en una mayor capilaridad de la financiación y en una democratización del crédito para proyectos viables. En palabras de Gordillo, «facilitar el acceso a la financiación es ofrecer igualdad de oportunidades a los empresarios, especialmente a quienes inician su actividad o trabajan en el medio rural». De hecho, ADER Financia contempla bonificaciones adicionales en municipios de menos de 250 habitantes, favoreciendo el emprendimiento y la fijación de población.

La actividad de Iberaval contribuye a fortalecer la resiliencia del mercado laboral. La sociedad participa de forma activa en la financiación de áreas estratégicas como la digitalización o la innovación tecnológica, y complementa las líneas de apoyo de la administración con productos flexibles, adaptados a cada pyme.

La Rioja, con su dinamismo y estructura productiva diversificada, es uno de los territorios donde mejor se percibe el efecto multiplicador del modelo. Iberaval respalda crédito, pero también garantiza confianza, facilita la continuidad de las empresas y contribuye, a que cada proyecto viable encuentre aquí oportunidades para avanzar.