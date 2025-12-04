El Parlamento recibe a los más jóvenes

Como cada año en torno al día 6 de diciembre –Día de la Constitución– el Parlamento de La Rioja abre sus puertas y da entrada a los más jóvenes para que ellos mismos lean la Carta Magna que establece el marco de convivencia de todos los españoles desde su aprobación en 1978.

En esta ocasión, 324 escolares de 59 colegios (de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Torrecilla en Cameros) participaron en el Hemiciclo de la Cámara autonómica en la tradicional lectura de la Constitución.

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, recibió a los grupos de escolares y ejerció con ellos de anfitriona durante la visita, en un acto que también contó con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, miembros de la Mesa y algunos diputados.

Fernández Cornago tuvo la oportunidad, no sólo de escuchar su lectura de la Constitución, sino de charlar con lo escolares llegados de toda la geografía regional y departir distendidamente con ellos sobre la Carta Magna.