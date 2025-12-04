El Parlamento recibe a los más jóvenes

Los escolares riojanos visitaron el Parlamento para leer públicamente la Constitución española. Parlamento de La Rioja
Con motivo del 6 de diciembre, los escolares riojanos leyeron la Carta Magna en el Hemiciclo de la Cámara Regional
Como cada año en torno al día 6 de diciembre –Día de la Constitución– el Parlamento de La Rioja abre sus puertas y da entrada a los más jóvenes para que ellos mismos lean la Carta Magna que establece el marco de convivencia de todos los españoles desde su aprobación en 1978.
En esta ocasión, 324 escolares de 59 colegios (de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Torrecilla en Cameros) participaron en el Hemiciclo de la Cámara autonómica en la tradicional lectura de la Constitución.
La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, recibió a los grupos de escolares y ejerció con ellos de anfitriona durante la visita, en un acto que también contó con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, miembros de la Mesa y algunos diputados.
Fernández Cornago tuvo la oportunidad, no sólo de escuchar su lectura de la Constitución, sino de charlar con lo escolares llegados de toda la geografía regional y departir distendidamente con ellos sobre la Carta Magna.
La presidenta del Parlamento constató «el interés» de los más jóvenes «por conocer y aprender el valor de la Constitución Española», según explicó tras la visita de los escolares.
Personalmente, Fernández Cornago explicó al alumnado que tomó parte en esta actividad que «una sociedad sólo puede avanzar si todos, ciudadanos e instituciones, respetamos las reglas que nos hemos dado democráticamente» y en el caso español, las reglas las marca la Constitución que es garantía de nuestra unión.
Defensa de la Constitución
La presidenta de la institución que representa a todos los riojanos aseguró a los más jóvenes que «mantener vivo ese compromiso es lo que garantiza nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestro futuro». Además, se refirió al lema escogido en esta edición: ‘Nuestro compromiso común. Valores que nos unen’ y comentó que «con él queremos recordar que la Constitución es una guía para el presente y un compromiso para el futuro».
En presencia de los estudiantes riojanos, Fernández Cornago quiso hacer un llamamiento a la defensa de la Carta Magna, porque eso es « defendernos a nosotros mismos: nuestros derechos, nuestras libertades y la convivencia que generaciones enteras han construido con esfuerzo» y recordó que «ninguna decisión pública puede construirse desde la deslealtad hacia nuestras instituciones ni hacia el Estado de Derecho».