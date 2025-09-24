Secciones
Cupra ofrece el nuevo Terramar –un moderno todocamino deportivo de 4,5 metros de largo– con tres tecnologías de propulsión gasolina, mild hybrid y la nueva generación híbrida enchufable
El Terramar, un SUV_deportivo, le permite a Cupra entrar a la lucha por el mercado, en el segmento que más crece. Lo hace además, con el reciente aval, de que el todocamino acaba de ser elegido ‘Coche del Año de Renting y Flotas 2025’ según la revista Renting Automoción.
El Cupra Terramar (diseñado y desarrollado en Barcelona, que se produce en la planta del grupo en Hungría) es un SUV de 4,5 metros de largo, por 1,58 metros de alto y 1,86 metros de ancho; con una batalla de 2,68 metros que le permite disponer de un amplio espacio en sus plazas traseras. Además, cuenta con un maletero que va de 642 a 400 litros, según versión (en la e-Hybrid la capacidad se reduce debido a la ubicación de la batería bajo el piso de las plazas traseras) apto, en cualquier caso, para los habituales desplazamientos familiares.
Dispone de una amplia gama de motorizaciones con cinco opciones de propulsión, que engloban tres tecnologías diferentes: TSI (gasolina), eTSI (mild hybrid) y la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-HYBRID), con potencias de 150 CV a 272 CV.
Las opciones electrificadas son las últimas que se han incorporado a la oferta. El motor de acceso es un 1.5 eTSI con 150 CV. de potencia y tecnología Mild Hybrid que hace el 0-100 en 9,3 segundos y viene con etiqueta ECO que otorga la DGT.
El motor 1.5 e-Hybrid entrega 204 CV, hace el 0-100 en 8,3 segundos, y en este caso se beneficia de la etiqueta CERO porque dispone de una autonomía eléctrica de hasta 123 kilómetros. Es un híbrido enchufable que consigue esta potencia gracias al motor térmico, que es el mismo que en el caso anterior, pero viene ayudado por otro motor eléctrico que puede cargar 50 kW en corriente continua y 11 kW en corriente alterna. En tan sólo 26 minutos es capaz de completar la carga completa de la batería en un cargador de 50 kW, con lo que su autonomía total alcanza los 783 kilómetros: 660 con el motor de gasolina y 123 kilómetros con el motor eléctrico.
Entre su equipamiento tecnológico destacan el Head Up Display que proyecta la información sobre el parabrisas, el sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas, el Digital Cockpit de 10,25’’ y una completa dotación de asistentes al conductor que ofrecen conducción semiautónoma de Nivel 2, o los materiales sostenibles utilizados en su tapicería.
En su diseño, el Terramar se caracteriza por un estética audaz donde destacan los nuevos faros Cupra Matrix LED Ultra, el logo trasero iluminado y una iluminación ambiental que le dan un carácter más moderno y vanguardista.
El SUV deportivo y electrificado es el último modelo de la marca en obtener la máxima puntuación en las exigentes pruebas de seguridad del instituto independiente EuroNCAP, siguiendo así los pasos de los Cupra Tavascan, Born, Formentor y León.
«La calificación de 5 estrellas Euro NCAP que ha obtenido el Terramar es un reflejo de la importancia que damos a la seguridad, no solo de los ocupantes del vehículo, sino de todos los usuarios de la vía», ha declarado Dr. Werner Tietz, vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Cupra. «El nuevo SUV gracias a sus avanzados sistemas de seguridad, ha conseguido el mejor resultado posible»