El Terramar, un SUV_deportivo, le permite a Cupra entrar a la lucha por el mercado, en el segmento que más crece. Lo hace además, con el reciente aval, de que el todocamino acaba de ser elegido ‘Coche del Año de Renting y Flotas 2025’ según la revista Renting Automoción.

El Cupra Terramar (diseñado y desarrollado en Barcelona, que se produce en la planta del grupo en Hungría) es un SUV de 4,5 metros de largo, por 1,58 metros de alto y 1,86 metros de ancho; con una batalla de 2,68 metros que le permite disponer de un amplio espacio en sus plazas traseras. Además, cuenta con un maletero que va de 642 a 400 litros, según versión (en la e-Hybrid la capacidad se reduce debido a la ubicación de la batería bajo el piso de las plazas traseras) apto, en cualquier caso, para los habituales desplazamientos familiares.

Dispone de una amplia gama de motorizaciones con cinco opciones de propulsión, que engloban tres tecnologías diferentes: TSI (gasolina), eTSI (mild hybrid) y la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-HYBRID), con potencias de 150 CV a 272 CV.

Las opciones electrificadas son las últimas que se han incorporado a la oferta. El motor de acceso es un 1.5 eTSI con 150 CV. de potencia y tecnología Mild Hybrid que hace el 0-100 en 9,3 segundos y viene con etiqueta ECO que otorga la DGT.